„Es wurde immer schwieriger, Leute zu finden, die Sketche oder Tänze aufführten.“ So habe es zum 90. Geburtstag der Kolpingsfamilie Schloß Holte einen Wendepunkt gegeben. Damals waren mehr als 120 Gäste gekommen, die nur einen Sketch sahen, den Silvesterklassiker „Der 90. Geburtstag“ mit Miss Sophie und Butler James – das Ganze auf Plattdeutsch und mit Freunden aus der Region.

Statt Karnevalsparty heißt es am Samstag, 25. Januar, also: Jeder kann kommen und ist willkommen, der einen netten Abend verbringen, gut essen, tanzen und sich unterhalten will. „Wir freuen uns auch über Gäste, die nicht aus der Kolpingsfamilie kommen“, sagen Iris Kroner, Silvia Carl und Renate Borghardt. Beginn ist um 18.30 Uhr im Pfarrer-Rüsing-Haus an der Dechant-Brill-Straße mit einem Sektempfang. Nach der Begrüßung erwartet die Gäste ein umfangreiches Buffet. DJ Peet wird den Gästen einheizen. Mit Tanz und guter Laune sind alle aufgefordert, bis in den frühen Morgen zu feiern.

Im Preis für die Karten ist das Essen enthalten. Die Karten gibt es bei Lotto Baak an der Bahnhofstraße oder beim Malergeschäft Neisens am Grauthoffweg. Weitere Informationen zur Orange-Schwarzen-Nacht – die Farben sind die der Kolpingsfamilie – sind außerdem erhältlich bei den Familien Laustroer unter der Telefonnummer 50505 oder Borghardt unter der Telefonnummer 50591.