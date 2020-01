Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der Sachausschuss Pfarrkarneval des Pfarrgemeinderats St. Johannes Baptist Stukenbrock lädt für Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr zum „Tatort Pfarrkarneval“ in die Schützenhalle Stukenbrock ein. Das Team freut sich, den 43. Pfarrkarneval auszurichten.

„Harry, hol’ schon mal den Wagen“: Dieses Mal freuen sich die Organisatoren auf viele Ermittlerteams (wie Stefan Derrick und Harry Klein) aus den Krimis aus Film und Fernsehen, um einen unterhaltsamen Abend mit den Gästen zu verbringen.

Kultige Gruppen haben bereits ihre Teilnahme am Bühnenprogramm bestätigt. Das Publikum erwartet ein bunter Mix aus Sketchen, Gesang, gespieltem Witz und Tanz. Für Stimmung und gute Laune nach dem Programm und in der Pause sorgt die Band „The Juniors“. Stephan Kaup, Jana Wessely, Daniel Brechmann, Magnus Brock, Oskar und Jennifer Sieweke, Frank Dirkschnieder, Matthias Kruse und Verena Pauleikhoff haben bereits den Aufsteller für den Hinweis auf den Kartenvorverkauf passend am Pfarrheim platziert.

Reservierungen werden am Mittwoch, 15. Januar, ab 20 Uhr telefonisch über die Hotline des Pfarrkarnevals unter der Telefonnummer 05207/770796 entgegengenommen. Pro Anrufer werden maximal sechs Karten vergeben, da die Tickets sehr begehrt sind. Da nicht immer alle sechs Karten abgeholt werden, lohnt es, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. 390 Plätze hat die Halle zu bieten.