Der Pfarrkarneval steigt am Samstag, 15. Februar, ab 19.11 Uhr im Pfarrheim Sende, das 130 Gäste fasst. Einlass ist ab 18.30 Uhr. „Männer und Frauen sind willkommen“, sagen Kirsten Große­rüschkamp, Udo Jacobebbinghaus, Barbara Steinmann, Nicole Brill und Klara Aistermann. Tanzen, Spaß und Quatschen stehen im Vordergrund. Allerdings hat der St.-Heinrich-Rat auch einige kleine Sketche und Vorführungen vorbereitet, an denen auch Pfarrer Karl-Josef Auris teilnehmen wird. „Es wird religiös“, deuten die Organisatoren mit einem Lächeln an. Außerdem gehe es um spezielle Probleme von Männern und Frauen eines bestimmten Alters.

Die Musik macht erstmals DJ Felix Pankoke. Die Dekoration des Saals wird dem Motto folgen, das nicht verraten wird. „Man sieht sofort, worum es geht, wenn man den Saal betritt“, sagt der Rat. Zu essen gibt es zwei Suppen, bei der Vorbereitung sind viele Helfer eingespannt. Die Bühne wird kurzzeitig gebraucht, die Tische werden dann kurz geräumt.