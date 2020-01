Neue Akzente und anrührender Gesang beim Neujahrskonzert: Zum Ausklang der Weihnachtszeit hat der Liemker Kirchenchor in der St.-Joseph-Kirche am Sonntagnachmittag ein bewegendes Musikerlebnis geboten. Foto: Uschi Mickley

Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Zeit zum Innehalten und akustischen Genießen hat das feierliche Neujahrskonzert des Liemker Kirchenchores am Sonntagnachmittag in der St.-Joseph-Kirche geboten.

Gemeinsam haben der gastgebende Kirchenchor und der Gastchor „The Kuhlen Singers“ die sakrale Bandbreite verschiedener Epochen dargebracht. Ein Programm, das mit neuen Akzenten Herz und Seele gleichermaßen berührte. Wahrhaft verinnerlicht hatten die Akteure die Überschrift des Kirchenkonzerts „All Welt jauchze und lobsinge zu dem neuen Jahre…!“

Zu Beginn gedachte Andrea Schwab, Vorsitzende des Kirchenchores, Pfarrer Wolfgang Braun, dem am vergangenen Freitag das letzte Geleit gegeben wurde. „Er war dem Chor stets zugetan, ihm zu Ehren wollen wir heute singen.“

Über weite Strecken wird das Neujahrskonzert vom Kaunitzer Kirchenmusiker Engelbert Schön begleitet, der erstmalig in Liemke an der Orgel spielt. Das voll besetzte Gotteshaus ist mit großen Tannenbäumen und einer imposanten Krippe noch weihnachtlich geschmückt, als der Kirchenchor das Konzert mit einem Liederblock geistlicher Weihnachtslieder eröffnet. Gefühlvoll intoniert geht den Zuhörern vor allem das russische Weihnachtslied „Engel vom Himmel“ in einer Bearbeitung von Chorleiterin Anna Unruh unter die Haut.

Mit feinen und kraftvollen Stimmen, viel Gefühl und Wärme hinterlässt der Chor „The Kuhlen Singers“ im Anschluss unter dem munteren Dirigat von Susan Kuhlen einen großen Eindruck. Ob beim Weihnachtsklassiker „Es ist ein Ros’ entsprungen“ oder beim irischen Folk-Song „Sally Gardens“ – alles wird in filigraner, anrührender Vielstimmigkeit dargeboten. Zwischen den Stücken wechselt immer wieder die Formation.

Eine beeindruckende Geschlossenheit zeigen die Chormitglieder von St. Joseph auch, als sie in den Reihen der Konzertbesucher Aufstellung nehmen und gemeinsam „O du fröhliche“ anstimmen. Bereichert wird die feierliche Atmosphäre durch drei junge Sopranistinnen aus Gütersloh. Mit glockenhellen Stimme berühren Eleonara Reichert (13), Josephine Lehnort (11) und Carolina Hense Moreno (12) die Herzen der Zuhörer. Der Gesang hat es in sich, wie sich vom Applaus des Publikums ableiten lässt.

Mit einer besonders würdevoll gestalteten Premiere sorgt der Kirchenchor mit fünf Teilen aus der Messe „Ihr seid das Salz der Erde“ für eine Überraschung. „Für den Chor war es eine Herausforderung, sich auf diese neuen Klänge und Harmonien einzulassen“, beschreibt Andrea Schwab die Vorbereitung auf die anspruchsvolle Komposition. In deutscher Sprache und im Gospelton wird das Werk glanz- und kraftvoll zu Gehör gebracht.

Als sich am Ende beide Chöre gemeinsam formieren, fällt von Chorleiterin Anna Unruh alle Anspannung ab. Der ABBA-Song „Danke für die Lieder“ (im Original: „Thank You For The Musik“) tönt durch das Kirchenschiff. Ein überaus klangvoller Schlusspunkt, der das musikalische Niveau beider Chöre hervorhebt und am Ende für Ovationen sorgt.