Von Gabriele Grund

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Trotz eines wahren Auftrittsmarathons präsentieren sich die 52 Musiker der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) beim Neujahrskonzert am Sonntag in der Aula des Gymnasiums den 500 Besuchern als brillant konzertierendes und hoch motiviertes Orchester.

Markus Huber liefert eine meisterhafte Leistung ab. Seine Qualitäten beschränken sich nicht auf das Dirigat, er kann auch äußerst launig und damit überaus unterhaltsam moderieren. Sopranistin Leonor Amaral setzt stimmliche wie optische Glanzpunkte und macht mit den Musikern das Neujahrskonzert zu einem musikalischen Hochgenuss.

Besonders gefreut haben dürfte sich Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, denn er wird kurzerhand von Markus Huber zum Oberbürgermeister „befördert“. Nicht ganz zufrieden ist Huber mit dem zu Beginn eher verhaltenen Auftrittsapplaus für seine Musiker, so dass er diesen Part, mit einem Schmunzeln, einfach noch einmal wiederholen ließ. Und schon ergießt sich eine Woge lautstarken Beifalls.

Kulturelle Botschafter

Hubert Erichlandwehr bezeichnet die NWD-Musiker als kulturelle Botschafter der Region Ostwestfalen-Lippe. Er betont zugleich, dass ein ereignisreiches wie spannendes Jahr für die Stadt und ihre Menschen zu Ende gegangen sei. „Gemeinsam haben wir eine Menge bewegt und erreicht für unser schönes Schloß Holte-Stukenbrock.“

Mit viel Optimismus schaue er nach vorne. Denn für Schloß Holte-Stukenbrock sei 2020 ein ganz besonderes Jahr. Vor 50 Jahren wurden Schloß Holte mit Liemke und Stukenbrock mit Senne und Teile von Sende durch einen Zusammenschluss zu einer neuen Großgemeinde. Auch wenn es damals keine Liebesheirat gewesen sei und Bürger laut und emotionsgeladen diskutiert hätten und sogar Stinkbomben geworfen wurden, was zu Unterbrechungen von Sitzungen geführt habe, so wisse man heute, dass diese Gründung eine gute Entscheidung gewesen ist. „Es wurde in den vergangenen 50 Jahren eine Menge für die Menschen erreicht. Das Wichtigste ist aber, dass unsere Stadt und die Gesellschaft zusammenhält.“

Unter dem Motto „50 Jahre SHS” dürfen sich die Bürger und Gäste auf große und kleine Feste freuen. Getreu dem Neujahrskonzertmotto könnten die Jubiläumsfeiern auch ein wenig „crazy“, also verrückt, werden. Um schon mal auf das Jubiläum anzustoßen, lädt er die Besucher zu einem Freigetränk in der Pause ein.

Das Neujahrskonzert unter dem Titel „Crazy Girl“ ist launigen Werken aus Musical, Kabarett, Operette und Oper gewidmet. NWD-Intendant Andreas Kuntze sagt, die Stückauswahl habe er mit dem Dirigenten Markus Huber erarbeitet. „Das Programm ist auf die Sängerin zugeschnitten, deren starke sängerische Qualitäten im Bereich Musical wir schon aus einer anderen Zusammenarbeit kannten.“ Auf das Konzertmotto kam er durch George Gershwins „Girl Crazy“. „Ich habe das einfach umgedreht“.

Mit professioneller Eleganz

Los geht es mit einer Ouvertüre und „Ja, das Temperament” aus der Operette „Maske in Blau“ von Fred Raymond, gefolgt von der Maskenball-Quadrille op. 272 von Johann Strauss und einer Arie aus der Oper Maskenball. Souverän arbeiten die Musiker Besonderheiten der Kompositionen nuancenreich und intonationsrein heraus, brillieren durch Wiedergaben von beschwingten Lebensgefühlen und Harmonien. Sopranistin Leonor Amaral kann sich schwungvoll entfalten. Orchester und Solistin glänzen durchgehend mit musikalisch-professioneller Eleganz, Vitalität und Virtuosität.

Bravorufe gibt es auch für die Schnell-Polka „Plappermäulchen op 245“, die Josef Strauss seiner damals überaus lebhaften, zehnjährigen Tochter Carolina Anna Strauss gewidmet hat und bei der die Musiker nur so durch die Tonfolgen jagen.