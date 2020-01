Stukenbrock Helau: Der Vorstand des Karnevalsverein s mit Julia Kruse, Simon Oekenpöhler und Jennifer Patrzek (von links) ruft alle Stadtteile auf, möglichst viele Kinder zum Kinderkarnevalsumzug am 16. Februar bis 31. Januar anzumelden. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). „Kinder wachsen in der Umgebung auf, die wir ihnen bieten. Stadtteildenken kennen sie nicht.“ Das sagt Simon Oekenpöhler, der zum 50. Geburtstag der Stadt zeigen will, was verbindet. Karneval feiern alle Kinder gern. Deshalb rufen er und seine Vorstandskolleginnen aus dem Stukenbrocker Karnevalsverein, Julia Kruse und Jennifer Patrzek, Gruppen aus allen Stadtteilen auf, sich für den Kinderkarnevalsumzug anzumelden.