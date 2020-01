Die Stadt fördert mit den alten, hochstämmigen Obstsorten Klimaschutz und Umwelt und beschenkt zusätzlich zum Jubiläum die Öffentlichkeit und Privatleute mit einem nachhaltigen, lebendigen Wert.

Interessierte melden sich unter Angabe des Namens, der Adresse, einer Telefonnummer und der E-Mail-Adresse im Rathaus bei den Stadtmarketing-Beauftragten Imke Heidotting oder Sandra Langer (Telefon 05207/8905105 oder 05207/8905405, E-Mail-Adresse stadtmarketing@stadt-shs.de ). Dazu sollten Interessenten schreiben, warum sie einen Jubiläums-Obstbaum pflanzen möchten, sowie die maximale Anzahl an Obstbäumen und die gewünschte Obstsorte.

Vergeben wird zunächst ein Baum pro Anwärter – und zwar nach dem Windhund-Prinzip, schnell sein lohnt sich also. Sollten am 1. Oktober noch Baumkontingente übrig bleiben, können auch mehrere Bäume an Einzelpersonen oder Einrichtungen verschenkt werden.

Im Oktober und November kann dann gepflanzt werden. „So wächst das Jubiläum 50 Jahre SHS fleißig über das Jahr 2020 hinaus“, sagt Imke Heidotting.