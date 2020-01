Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die ganze Bandbreite eines lebendigen Schullebens gab es für Grundschüler und deren Eltern beim Tag der offenen Tür am Gymnasium zu erleben. Das Forum ist am Morgen brechend voll und immer wieder drängen Nachzügler durch die Türen.

Tag der offenen Tür im Gymnasium Fotostrecke

Foto: Uschi Mickley

Verlockende kulinarischer Angebote sowie Phänomene experimenteller und geistiger Art werden es in Hülle und Fülle vorgestellt. Die Fachschaften präsentieren sich mit Darbietungen, um Besuchern die Bildungsinhalte verständlich zu demonstrieren. Zukunftsweisende Technik steht bei Schülern und Besuchern gleichermaßen hoch im Kurs. „Wir hoffen, dass wir Eltern mit der individuellen Beratung eine gute Grundlage geben können, um zu entscheiden, an welcher Schule ihr Kind bestmöglich gefördert werden kann“, sagt Schulleiter Dr. Michael Kößmeier. „Sämtliche Schüler haben sich mit großem Einsatz auf den Infotag vorbereitet und können heute ihre Projekte mit Stolz und Freude präsentieren.“

Besonders in den MINT-Bereichen sei die Schule gut aufgestellt, erläutert Kößmeier mit Verweis auf Projekte, die ohne die Unterstützung des Fördervereins nicht zustande gekommen wären.

Truck-Pulling mit Spaß

Buchstäblich ein Renner ist das „Truck-Pulling“ der Robotik-AG. Futurisch und spaßig geht es bei den Neuntklässlern zu, die ihre selbst programmierten Lego-Traktoren gegeneinander antreten lassen. Dass einer der beiden „Monster-Trucks“ dabei „abzustürzen“ droht, tut der Stimmung keinen Abbruch – im Gegenteil. Sogleich drehen die Motoren für eine gute Show noch einmal auf.

Eine beeindruckende Vorführung in der Welt des technischen Fortschritts gibt es gleich nebenan bei den Informatikern zu bestaunen. Am PC ist der 14-jährige Jan in einen digitalen Schöpfungsprozess vertieft. „Oh, das ist cool“, ruft seine Mitstreiterin Emma, die ganz begeistert vom Ergebnis ist. Wenig später hält die 14-jährige einen Mini-Schachturm in den Händen. Nach einigen Fehlschlägen ist es gelungen, das rosafarbene Kunststoff-Objekt Schicht für Schicht mit dem 3D-Drucker zu designen.

Drohne als Himmelsspion

Ein klares Ziel vor Augen haben auch Jugendliche der Weltraum-AG. Sie haben eine Drohne gebaut, die fliegen kann. Die Gruppe ist zuversichtlich, dass ihr Flugkörper am Sportplatz etwa zehn Minuten als Himmelsspion durch die Luft schwirren wird.

Die Gesamtschule und das Gymnasium hatten am Samstag zeitgleich zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Die „Terminüberschneidung“ war bereits im Vorfeld auf Unverständnis gestoßen. Schulleiter Dr. Michael Kößmeier betont, dass der Termin in Absprache mit der Gesamtschule festgelegt wurde. Zudem wurden Eltern bereits bei vorausgegangenen Veranstaltungen davon in Kenntnis gesetzt. Seitens der Elternschaft sei keine Kritik an die Schule herangetragen worden. Für Besucher gab es während des Infotags die Möglichkeit, einen Flyer mit QR-Code zu nutzen, um ein Feedback abzugeben. Das Gymnasium holt so Anregungen und Verbesserungsvorschläge ein, die bei der künftigen Termin-Planung berücksichtigt werden.

Anmeldungen der Viertklässler von Montag bis Mittwoch, 17. bis 19. Februar, von 9 bis 12 Uhr, am Mittwoch auch von 14 bis 18 Uhr.