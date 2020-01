Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben – an der Haustür oder am Telefon – und die „Enkeltrick“-Betrüger machen dem Innenministerium inzwischen erheblich Sorge. Wie bei der Kampagne „Riegel vor!“ gegen Einbrecher will die Polizei in NRW dieses Jahr diese Betrugsmaschen zum Schwerpunktthema erklären.