„40 Vogelarten haben meine Frau und ich in den vergangenen Wochen gezählt“, sagt Werner Klöpper. Der Blick vom Wohnzimmer in den Garten sei sein persönliches Kino. Der Pensionär ist der Natur sehr verbunden. Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Während im Hintergrund im Wohnzimmer das Holz im Kamin knistert, sitzt Dr. Werner Klöpper vor „seinem persönlichen Kino“, wie er es nennt. Wer denkt, der Stukenbrocker schaut Fernsehen, der irrt. Der bekennende Naturfreund sitzt auf seinem Stuhl vor dem Fenster, den Blick auf seinen Garten gerichtet, in dem sich die Vögel am Vogelhäuschen ein Stelldichein geben. Ein Schauspiel, das der Arzt im Ruhestand genießen kann. „40 Vogelarten haben meine Frau und ich in den vergangenen Wochen gezählt“.