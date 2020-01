In zwei Häuser ist in Schloß Holte-Stukenbrock nach demselben Muster eingebrochen worden. Foto: dpa

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Einbrecher waren am Dienstagabend in Stukenbrock am Werk. An der Straße Am Ottenhof hebelten Unbekannte die Terrassentür auf. Die Zeit des Einbruchs kann auf 18.10 bis 20.35 Uhr eingegrenzt werden. Die Einbrecher haben nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet.