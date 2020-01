Erneut sind Einbrecher in eine Wohnung eingedrungen. An der Pollhansheide erbeuteten sie Schmuck. Foto: dpa

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Wohnungseinbrüche häufigen sich diese Woche: Wie berichtet, wurde am Dienstag an der Straße Am Ottenhof und am Geranienweg eingebrochen.