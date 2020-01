Von Monika Schönfeld

Ricardo Fink ist nicht nur Zusteller, sondern schult seine Kollegen auch auf diesen Fahrzeugen. „Das Fahren unterscheidet sich schon. Diese Fahrzeuge fahren sich wie ein Automatik-Wagen. Weil sie bis Tempo 30 nicht zu hören sind, muss man umsichtiger fahren. Ab 30 km/h hört man die Abrollgeräusche.“ Auf Fußgänger und Radfahrer müssen die Fahrer deshalb aufpassen, bis die E-Autos einen Ton bekommen. Damit will die Post aber warten, bis die EU-Regelung verabschiedet ist.

Mit dem Einsatz der Streetscooter wirkt die Post darauf hin, die selbst gesteckten Umweltziele zu erreichen. „Bis 2025 wollen wir 70 Prozent weniger CO 2 ausstoßen, bis 2050 wollen wir klimaneutral sein“, sagt Pressesprecher Rainer Ernzer. Kein Automobilkonzern wollte im Jahr 2008 Elektroautos für die Post bauen. So kam ein Start-Up der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zum Zuge, das später von der Post gekauft wurde. 2010 kamen die ersten Streetscooter zum Einsatz, deutschlandweit fahren heute 11.000. Und auch andere ordern diese Autos – zum Beispiel Stadtverwaltungen für ihre Bauhöfe, Friedhofsgärtnereien, der Fischhändler Deutsche See hat 80 abgenommen. Der Aufbau kann zwischen Kasten, Kipper, Kühlaggregat oder Bäckeraufbau variiert werden. Fahrzeuge gibt es in drei Größen mit 4, 8 oder 20 Kubikmeter Ladevolumen.

Die Postzusteller haben an der Konzeption des Fahrzeugs mitgewirkt. Der Kasten lässt sich von drei Seiten be- und entladen, hat eine rückenschonende Ladehöhe. Der Fahrersitz ist links flach, so dass das Aus- und Einsteigen bequem ist. Der Beifahrersitz kann umgeklappt Sortierkisten halten. Die Reichweite liegt bei 80 oder 160 Kilometern – ausreichend für eine Schicht. Da ein Zusteller 400 bis 500 mal aussteigt, hat das Auto keine Klimaanlage.

Am 2019 eingeweihten neuen Postzustellstützpunkt werden die Batterien an Ladesäulen aufgetankt, die Fahrt zu Tankstellen entfällt. Über die Ladesäulen werden auch Updates geladen und Fehlermeldungen ausgelesen.