The Dave Clarke Band mit dem Leiter der Oerly-Musikschule (David Clarke, Mitte) beteiligt sich am Benefizkonzert in der Eventhalle.

Mit Schlagern und Oldies geht es in den Frühling. Der Gastgeber ist stolz, den sympathischen, stimmgewaltigen, mehrfachen Sieger der TV-Schlager Charts und Freund der Familie, Michael Heck, im musikalischen Programm zu begrüßen. Mit dabei sind The Dave Clarke Band, bekannt von der Oerly Musikschule, Tille Becker, King Siggi und Entertainer Cody. Zu hören sind Schlager und Oldies aus der guten alten Zeit und von heute. In den Pausen gibt es Musik aus der Konserve. Getränke und Speisen gibt es zu moderaten Preisen. Der Erlös der Veranstaltung geht an das Kinder- und Jugendhospiz Bethel. Einlass und Beginn ist um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Eventhalle Niebel an der Hauptstraße 65, und bei Lotto Kinder im Marktkauf.

Michael Heck feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Vom Festival in Kaunitz führte ihn sein Weg in die größten Schlager- Arenen der Nation bis hin nach Südtirol zum legendären Natur- und Musik-Festival der Kastelruther Spatzen. Mit seinen Fans fährt er auf einem nostalgischen Flussdampfer von Prag bis Wien und besucht zu Weihnachten mit Maxi Arland und Michael Hirte 20 Städte quer durch Deutschland.Weitere Infos unter Telefon 05207/991220, E-Mail: info@truck-store-niebel.com.