Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Für die so genannte Steinbeck’sche Wiese, offizieller Name „Sender Straße-West“, wird ein Bebauungsplan erstellt. Auf der Fläche zwischen Maikäferweg, Milanweg, Westervenn und Sender Straße können 35 Einfamilienhäuser und sechs bis sieben Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Das sagte der Leiter des Fachbereichs Wirtschaft und Stadtentwicklung, Werner Thorwesten, im Ausschuss am Dienstag. Bis Anfang 2021, so Thorwesten, könnte der Bebauungsplan fertig sein.