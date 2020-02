Prinzessin Charlotte Barth und Prinz Phil Hegemann proben schon mal für den Kinderkarnevalsumzug in einer Woche. 1200 Kinder, Begleiter und Musiker sind in ihrem Gefolge durch Stukenbrock – das ist ein Rekord. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). „Ich bin total stolz. Die Kinder zeigen, dass in dieser Stadt alle an einem Strang ziehen und gemeinsam etwas auf die Beine stellen.“ Simon Oekenpöhler, Vorsitzender des Stukenbrocker Karnevalsvereins, meldet mehr als 1200 Kinder, Begleiter und Musiker im Karnevalsumzug am Sonntag, 16. Februar. Und sie kommen aus allen fünf Stadtteilen – und gleich in ganz großen Gruppen. „Das Wetter spielt auch mit – was will man mehr im Jubiläumsjahr der Stadt?“