Von Uschi Mickley

Dort haben der Geiger Ian Mardon und der Gitarrist und Sänger Dylan Vaughn ein beeindruckendes Gastspiel energiegeladener Folkmusik zelebriert. Von Anfang an kreieren die beiden sympathischen Musiker eine mitreißende Stimmung. Bei Kerzenschein sitzen die Gäste an stilvoll geschmückten Tischen, trinken Tee und Guinness-Bier. Kulinarische Leckerbissen wie hausgemachte „Scones“, ein irisches Gebäck, Marmelade und Sandwiches werden auf Etageren gereicht.

Gastgeber Markus Landmann (Mitte) verwöhnt die Konzertbesucher Ulrike Koenigsdorf-Bade und ihren Ehemann Karl Ludwig mit original irischen Spezialitäten. Foto: Uschi Mickley Gastgeber Markus Landmann (Mitte) verwöhnt die Konzertbesucher Ulrike Koenigsdorf-Bade und ihren Ehemann Karl Ludwig mit original irischen Spezialitäten. Foto: Uschi Mickley

Die Stimmung ist prächtig, als Gisela Springensguth vom Kulturkreis die Gäste begrüßt. „Obwohl die irische Volks-Musik einen traurigen Hintergrund hat, bin ich mir sicher, dass sie heute viel Spaß haben werden“, sagt sie. Sie sollte uneingeschränkt Recht behalten.

Die beiden Musiker, die in Hamburg leben, sind lustig, authentisch, erzählen Wissenswertes zu den Stücken und bringen die Zuhörer mit ihrem unverwechselbaren Humor immer wieder zum Lachen. „Wir kennen uns schon seit 25 Jahren, aber wir sind nicht zusammen“, lässt der kanadische Violin-Virtuose Ian Mardon das amüsierte Publikum wissen. Der Solo-Geiger, gerade mal 1,56 groß, gilt als schnellster Fiddler Deutschlands. Trotz seiner zierlichen Erscheinung erweist er sich an seinem Instrument als wahre Energiegranate. Sein Spiel zeichnet sich durch ein atemberaubendes Tempo, aber auch durch eine gefühlvolle Tiefe aus.

Gisela Springensguth und Markus Landmann. Foto: Uschi Mickley Gisela Springensguth und Markus Landmann. Foto: Uschi Mickley

Sein Partner, Dylan Vaughn aus den USA, erweist sich ebenfalls als Künstler von außergewöhnlichem Rang. Sein feuriges Gitarren-Spiel und seinen kraftvoller Gesang, der mal sanft, mal fröhlich klingt, bringt er mit ganzer Seele vor.

Das Duo begeistert mit traditionellen Jigs und beliebten keltischen Songs aus ihrer ersten gemeinsamen CD „A Walk In The Country“. Auch bei Eigenkompositionen wie „The Dawn Of The River Elbe“ (Die Quelle des Flusses Elbe) von Ian Mardon verstehen es die Künstler, die Melodien mit Magie zu versehen und dabei einen Zauber zu versprühen, dem sich niemand entziehen kann. Als „Those Were The Days“ angestimmt wird, klatschen die Zuschauer nicht nur mit, sie stimmen auch fleißig den Refrain an.

Geiger Ian Mardon und Gitarrist Dylan Vaughn. Foto: Uschi Mickley Geiger Ian Mardon und Gitarrist Dylan Vaughn. Foto: Uschi Mickley

„Das Leben ist kostbar“, kündigt Dylan Vaughn einen fröhlichen Song an. Diesen hat er dem Basketball-Star Kobe Bryant gewidmet, der kürzlich bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen war. „Ich hoffe, dass der Sturm nun weggefiddelt worden ist“, verabschiedet sich Gisela Springensguth von den Künstlern und einem begeistert applaudierenden Publikum.