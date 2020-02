Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Ein lebendiges Bild der Arbeit des Kulturkreises Schloß Holte-Stukenbrock will der Vorstand bei der Ehrenamtsmesse der Stadt am Samstag, 29. Februar, zeichnen. Vorsitzender Friedrich Dransfeld und sein Team haben eine Präsentation vorbereitet, die auf einem Bildschirm gezeigt wird. Von allen Veranstaltungen aus den Jahren 2018 und 2019 werden Fotos, Zeitungsausschnitte, Künstlerporträts und Plakate gezeigt. Während der Jahreshauptversammlung am Dienstag wurde den Mitgliedern diese Präsentation schon mal gezeigt.

Amaryllis-Quartett: Gustav Frielinghaus, Lena Sandoz, Barbara Buntrock und Yves Dandoz spielen Klassiker auf frische Weise. Amaryllis-Quartett: Gustav Frielinghaus, Lena Sandoz, Barbara Buntrock und Yves Dandoz spielen Klassiker auf frische Weise.

Die 22 Veranstaltungen im Jahr 2019 an sieben verschiedenen Aufführungsorten sind von 1404 Menschen besucht worden. „Wir bedauern sehr, dass uns das Publikum für klassische Konzerte wegbricht“, sagen Friedrich Dransfeld und Gisela Springensguth, die für die Sparte Musik zuständig ist, aber zusätzlich noch als Kassiererin und kreativer Kopf für die Homepage, das Programm und den Newsletter arbeitet.

Der Kulturkreis zählt 110 Mitglieder. Wahlen standen dieses Jahr nicht an, Friedrich Dransfeld führt den Kulturkreis weiter mit Stellvertreterin Heike Boeckhaus, den Schriftführern Simeon und Johannes Schmitz, Gisela Springensguth und den Beisitzern Gundel und Gottfried Kleines, Erna Dransfeld, Anna Muche und Gabriele Strathmann.

Sehr erfolgreich waren die Ausstellungen in Zusammenarbeit mit der Archivgruppe des Fördervereins Industriemuseum. Die Pollhans-Ausstellung hat an sechs Wochenenden mehr als 700 Besucher angelockt, allein 550 haben sich ins Gästebuch eingetragen. Für dieses Jahr ist im Herbst eine Ausstellung mit Bildern des Hövelhofer Fotografen Norbert Altemeyer geplant. Menschen, Landschaft und Wirtschaftsleben Stukenbrocks hat auch Leopold Brechmann fotografiert, der Onkel des jetzigen Hofbesitzers Gerhard Brechmann an der Paderborner Straße 36. Seine Bilder sollen ebenfalls ausgestellt werden.

Das zweite Mal in Schloß Holte-Stukenbrock: Eeco Rijeken Rapp und David Herzel. Foto: Das zweite Mal in Schloß Holte-Stukenbrock: Eeco Rijeken Rapp und David Herzel. Foto:

Das Halbjahresprogramm ist schon gut in Schwung gekommen. Am Sonntag, 16. Februar, spielt ab 17 Uhr im Kulturforum am Altenkamp 1 „Boogielicious“ mit Eeco Rijken Rapp (Gesang und Klavier) und David Herzel (Schlagzeug und Percussion). Marn Lin und Joohthyun Kim werden am Sonntag, 1. März, ab 17 Uhr den Klavierabend im Kulturforum bestreiten. Das Percussionskonzert am Sonntag, 8. März, mit dem Schlagzeugensemble der Musik- und Kunstschule Bielefeld, „Bi-Cussion live“ unter der Leitung von Jörg Prignitz, findet ab 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist zu Stukenbrock statt.

Das inzwischen weltberühmte Amaryllis-Quartett gastiert am Samstag, 25. April, ab 19 Uhr im Kulturforum. Das Konzert wird mit Hilfe der Kreissparkasse Wiedenbrück finanziert.

An Ludwig van Beethoven kommt man dieses Jahr nicht vorbei. Den Komponisten bringt der Pianist Christoph Soldan dem Publikum am Samstag, 16. Mai, ab 19 Uhr während eines Lesekonzerts näher.

Für die Kultwoche des Projekts „Demokratie leben“ um den Schicksalstag 9. November beteiligt sich der Kulturkreis am 13. November mit „Kabarett im KZ“, einer Grammophon-Lesung von Jo van Nelsen.