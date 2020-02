Schloß Holte-Stukenbrock (ms). Die Schüler des ersten Kurses „Berufsorientierung für Schüler der 9. Klasse“ an der Gesamtschule haben jetzt – inzwischen in der Klasse 10 – ihre Zertifikate erhalten. Die Idee ist 2012 entstanden, Schülern den Weg in den Beruf zu erleichtern. Seitdem hat die Volkshochschule den Kurs gemeinsam mit der Realschule, jetzt mit der Gesamtschule angeboten. Bezahlt hat den Kurs die Osthushenrich-Stiftung, die Prüfungsgebühren trägt die Schule, die Schüler beteiligen sich mit einem Eigenanteil.