Von Jelena Jaissle

Es ist wohl nicht das einzige Paradoxon rund um den nun vollzogenen Brexit. Ralph Sina – EU-Korrespondent und Leiter des Brüsseler WDR-Studios – berichtete auf Einladung des VHS-Forums und der Partnerschaft für Demokratie in der Kreissparkasse Wiedenbrück an der Kaunitzer Straße von dieser und weiteren Anekdoten aus dem „Maschinenraum Europäische Union“. Mehr als 50 Zuhörer waren zu Gast und lauschten aufmerksam dem etwa einstündigen Vortrag des wortgewandten Journalisten.

Ralph Sina wiegt die Schwierigkeiten der kommenden Verhandlungen ab, den Balanceakt, die scheinbaren Unmöglichkeiten eines Freihandelsvertrages zwischen Europäischer Union und Großbritannien, der in nur elf Monaten aus dem Boden gestampft werden soll. Die Unterhändler Michel Barnier (EU) und David Frost (GB) haben eine Mammutaufgabe vor sich. Im Dschungel von EU-Regulierungen und -Standards, der Angst um Marktzugang und um Boris Johnsons Unberechenbarkeit, sollte man aber eine Entwicklung besonders scharf beobachten, sagt Ralph Sina. Die Verhandlungen der Agrarminister um den Fischfang in britischen Hoheitsgewässern. Sollten diese Verhandlungen scheitern, so sei dies kaum noch zu kompensieren. Es gelte also den „Fisch-Krimi“ aufmerksam zu verfolgen.

Selbstverständlich wird mit ähnlichem Detailreichtum Ursula von der Leyens „Green Deal“ beleuchtet, dem europäischen Vorzeigeprojekt, bis 2050 klimaneutral zu produzieren. Genauso wie der dafür benötigte Billionen-schwere Haushalt, den Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Ratspräsidentschaft ab Juli bis Ende des Jahres als letztes großes Projekt ihrer politischen Karriere durchbringen muss.

Wie sich all dies entwickeln wird, bleibt abzuwarten, zumal sich durch den Brexit die Machtverhältnisse verschoben haben. Im Anschluss an die Einblicke hinter die journalistischen Kulissen, beantwortete Sina Fragen des Publikums. Es wurde rege diskutiert. Auf die Frage, was er in drei Jahren über die aktuelle Lage der EU berichten würde – selbstverständlich an Ort und Stelle in SHS – antwortet Ralph Sina, er hoffe, Angela Merkel habe bis dahin in ihren politischen Memoiren geschrieben, der Brexit sei geregelt verlaufen, der Freundschaftsvertrag zwischen EU und GB sei stabil und der EU-Haushalt sei bis 2027 gesichert. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die „neurotische Familie“ Europäische Union entwickelt.