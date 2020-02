Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Durch die Aktivitäten der KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH und privater Investoren ist der künftige Bestand öffentlich geförderter und damit für Mieter bezahlbarer Wohnungen vergleichsweise hoch in der Stadt. Das haben Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und die Leiterin des Fachbereichs Soziales, Christiane Vornholt, auf Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen am Dienstag im Rat mitgeteilt.

Im Kreis Gütersloh gibt es zurzeit 7000 Wohnungen, die öffentlich gefördert gebaut wurden. In Schloß Holte-Stukenbrock sind es 351. Davon sind 258 Wohnungen unter sozialer Mietpreisbindung, bei den anderen wirkt diese Bindung noch zehn Jahre nach. In den Jahren 2016 und 2017 seien 30 Wohnungen aus der Bindungsfrist gefallen, von 2018 bis 2022 keine, bis 2029 fallen dann 83 aus der Zweckbindung. Das bedeutet, dass wenn ein Mieter kündigt, der Vermieter die Wohnung zu marktüblichen Preisen anbieten kann.

143 Haushalte suchen

In der Stadtverwaltung ist Maria Brock für die Menschen Ansprechpartner, die eine preiswerte Wohnung suchen und einen Wohnberechtigungsschein erhalten. „Maria Brock hat 143 Haushalte auf ihrer Liste. 71 Singles sind dabei. 44 Wohnungssuchende brauchen Wohnungen für vier und mehr Personen, die im Haushalt leben“, sagt Christiane Vornholt. Von den Wohnungssuchenden seien 46 Geflüchtete.

Die Grünen hatten auch gefragt, wie hoch die Verwaltung den Bedarf einschätze. „Das ist schwer zu beantworten. Investoren bauen. Der Wohnungsmarktbericht der NRW-Bank sagt aus, dass Schloß Holte-Stukenbrock gut dabei ist. Trotzdem gibt es immer Bedarf“, sagt die Fachbereichsleiterin.

Bürgermeister Hubert Erichlandwehr berichtete, dass neben dem medizinischen Versorgungszentrum, das an der Trapphofstraße entsteht, weitere Mehrfamilienhäuser entstehen. Der Investor sei bereit, für acht Wohnungen das Belegungsrecht für sechs Jahre an die Stadt zu geben. Die KHW Kommunale Haus und Wohnen hat im Dezember den Grundstein für den Neubau von drei Mehrfamilienhäusern im Neubaugebiet Gerkens Hof gelegt. Dort werden für die Errichtung der Mehrfamilienhäuser fünf Millionen Euro investiert. Auf jeweils drei Etagen entstehen insgesamt 33 barrierearme Wohnungen in der Größe von 45 bis 91 Quadratmetern. Zwölf Wohnungen werden mit öffentlichen Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Viel bewegt

„Ich gebe zu, man kann immer mehr machen. Aber wir haben mit der KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH und mit Privaten viel bewegt. Im Kreis fragen mich die anderen Bürgermeister schon, wie wir das schaffen“, sagt Hubert Erichlandwehr. Außerdem wolle die Stadt zwei Grundstücke auf dem ehemaligen Campingplatzgelände „Unter den Tannen“ für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen.

Bruno Reinke, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sagt, dass seine Partei seit 2015 versuche, mehr Druck zu machen, um mehr preiswerten Wohnungsraum zu erzeugen. „Wir können mehr machen“, sagt er.

Bündnis 90/Die Grünen und die SPD regen an, dass die Stadt unter eigener Regie Wohnungen baut. Das hat mit Verweis auf die KHW bisher in den Gremien keine Mehrheit gefunden.

Zuschüsse für Belegungsrechte

Die Stadt ist auf der Suche nach freien Mietwohnungen und gewährt Zuschüsse für eigene Belegungsrechte. Damit will sie für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen. Die so genannten Belegungsrechte werden bereits in anderen Kommunen angeboten. Das Projekt soll sozial Schwächeren zu günstigeren Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt verhelfen. Auf der anderen Seite sichern sich die Vermieter angemessene Mieterlöse. Sofern eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt frei wird, kann sich der Vermieter an den Fachbereich Soziales, Christiane Vornholt, wenden. Bei geeignetem Wohnraum werden von der Stadt dann bis zu drei potenzielle Mieter vorgeschlagen, die für mindestens fünf Jahre einen Mietvertrag erhalten. Wenn sich die Parteien dann einig werden, zahlt die Stadt einen Mietzuschuss. Im Stadtrat wurde für das Jahr 2020 ein Betrag von 30.000 Euro im Haushalt zur Verfügung gestellt. Es könnten etwa 1000 Quadratmeter bezuschusst werden. Infos unter der Telefonnummer 8905317 oder E-Mail an christiane.vornholt@stadt-shs.de.