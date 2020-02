Das Festival der Blasmusik findet von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Juli, am Mittweg statt. Bereits gemeldet ist das Line-Up mit Querbeat, Moop Mama, Shantel & Bucovina Club Orkestar, Jazzkantine, Jägermeister Blaskapelle, Wacken Firefighters, Von Weiden, Eggeländer, Homebrass sowie dem Städtischen Blasorchester.

Jetzt meldet der Veranstalter Vibra-Agency unter der Leitung von Walent-Toni Cerkez weitere Bands. Es sind Fättes Blech, die Tippelbrüder, Blechgerümpel und die EMSigen Jagdhornbläser. Tagestickets für den Festivalsonntag mit Frühschoppen mit Fättes Blech, Tippelbrüder und den EMSigen Jagdhornbläsern werden zunächst nicht angeboten, da die Kapazität begrenzt ist.

Die vergünstigten Kombi-Tickets der Frühbucherstufe gibt es bei FMB Fachhandel für Blasinstrumente in Gütersloh, Dammstraße 39, und an der Rathaus-Info in Schloß Holte-Stukenbrock, sowie in der bft-Tankstelle Mersch, Hauptstraße.

Mehr Informationen gibt es auf der Homepage des Senne-Brass-Festivals .