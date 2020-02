Von Monika Schönfeld

„Es geht der Ortsgemeinschaft um Rechtssicherheit. Deshalb sind wir selbst tätig geworden und haben mit dem Ordnungsamt und der Bauaufsicht geklärt, was erlaubt ist und was nicht“, sagt der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft, Wolfgang Gerbig. „Ein klärendes Gespräch mit dem Bürgermeister und den Störenfrieden hilft mir da nicht weiter“, sagt er. Solch ein Gespräch ist für den 2. März angesetzt. „Die Ehrenamtlichen der Ortsgemeinschaft wollen aber auf der sicheren Seite stehen und sich nicht erneut in die Ecke drängen lassen.“

Bei den Behördenterminen, so Wolfgang Gerbig, haben sich eine Reihe von Auflagen ergeben, die er auch einhalten werde. Die Buden müssen auf dem Holter Kirchplatz und den Ladenstraßen drei Meter Abstand zu den Gebäuden halten. Feuerwehrzufahrten sind frei zu halten und auf dem Holter Kirchplatz muss vor dem Schloss-Café, das im höchsten Gebäude des Zentrums ist, so viel Platz bleiben, dass die Drehleiter der Feuerwehr dort einsatzbereit sein könnte, wenn es einen Notfall gibt.

„In der Konsequenz bedeutet das, dass in der Ladenstraße nichts mehr läuft.“ Die Abendmärkte und Summertime seien davon unberührt. Der Weihnachtsmarkt verliere auf dem Platz aber einige hundert Quadratmeter und werde deshalb kleiner ausfallen. 2019 haben 34 Aussteller, Essens- und Getränkestände und Vereine den Weihnachtsmarkt beschickt – das werde dieses Jahr nicht mehr möglich sein. In der Ladenstraße werde kein Aussteller mehr zugelassen. Mitglieder der Ortsgemeinschaft waren vergangene Woche mit Maßband und Pylonen auf dem Holter Kirchplatz unterwegs, um alles auszumessen. Wo am Freitag des Weihnachtsmarktes der Wochenmarkt bleibe, müsse sich die Stadtverwaltung jetzt überlegen. Die Abstände gelten für sie genauso.

Bühne bleibt, wo sie war

Eigentlich hatte die Ortsgemeinschaft geplant, zu Summertime, Sonntag, 2. August, die Bühne dieses Jahr vor das Ladenlokal der Holter Pflege zu stellen, weil der Vorplatz der Kirche gestaltet wird und damit wie im Vorjahr als Lager fürs Equipment der Bands nicht mehr zur Verfügung steht. „Wir wollten die Anlieferung an die Holter Straße verlegen. Das geht jetzt aber wegen der Abstände nicht. Die Bühne bleibt also vor der Kirche, die Musiker müssen ihre Technik auf dem Parkplatz der Kirche lagern. Die Wege werden damit weiter.“

Die Ortsgemeinschaft Schloß Holte hatte sich gegründet, weil die Stadt nicht länger Veranstalter des Weihnachtsmarktes in Schloß Holte sein wollte. 2018 hat die Stadt noch mit Hilfe der Ortsgemeinschaft den Markt veranstaltet, 2019 hat die Ortsgemeinschaft dann die alleinige Verantwortung übernommen. „Es ist doch auffällig, dass es 20 Jahre lang niemanden gestört hat, wo die Buden stehen. Kaum übernehmen Ehrenamtliche, beginnt der Ärger“, sagt Wolfgang Gerbig. Besonders trifft ihn, dass zwei der drei Beschwerdeführer Mitglied der Ortsgemeinschaft sind und in der Whats­App-Gruppe die Pläne schon Wochen vorher vorliegen hatten. „Sie hätten sich ja einfach melden können, dann hätten wir auf ihre Wünsche von Anfang an Rücksicht genommen.“

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Die Ortsgemeinschaft Schloß Holte wird sich bei der Ehrenamtsmesse am Samstag, 29. Februar, ab 10 Uhr in der Aula am Gymnasium präsentieren. Die 32 Mitglieder starke Truppe ist hoch motiviert und einsatzfreudig. Sie opfert Zeit und Kraft, um Menschen Freude zu bereiten, den Ortskern attraktiv zu gestalten und damit der Stadt zu Ansehen zu verhelfen.

Sie muss aber auch leidensfähig sein – und sich für die gute Absicht eventuell anschreien oder beschimpfen lassen. Tolle Botschaft für Leute, die darüber nachdenken, sich zu engagieren.

Die Ortsgemeinschaft macht es jetzt genau richtig, lässt die Krakeeler links liegen und richtet sich nur nach den Auflagen. Und wehe, jemand meckert, der Weihnachtsmarkt werde ja auch immer kleiner!