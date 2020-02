Bewegung fördert erwiesener Maßen die körperliche und auch die geistige Gesundheit, deshalb tut die natürliche Bewegungsart Wandern, Körper, Geist und Seele gut. Es macht Freude mit anderen Menschen unterwegs zu sein, sich auszutauschen und gemeinsam in freier Natur das Pausenbrot zu genießen. Neue Mitwanderer sind immer willkommen. Erfahrene und motivierte Wanderführer begleiten sie durch abwechslungsreiche Wandergebiete.

Die sportliche Wandergruppe trifft sich jeden dritten Sonntag im Monat zum Wandern. Treffpunkt ist entweder am Schützenplatz oder an der Pollhansturnhalle. Von dort geht es mit Fahrgemeinschaften zum Wanderparkplatz oder zum Startpunkt der Wanderung. Alle Teilnehmer sollten geeignetes Schuhwerk tragen und für Wind und Wetter ausgerüstet sein, denn die Wanderungen finden bei jedem Wetter Statt. Außerdem brauchen die Wanderer etwas Marschverpflegung und ein Getränk. Gewandert wird auf eigene Verantwortung.

Zur Wanderung am 16. Februartreffen sich die Wanderer um 9 Uhr am Parkplatz der Pollhansschule. Die Wanderung führt vom Hühnerstall in Verl-Bornholte am Ölbach entlang und am Menkebach und Tellersee zurück. Die Strecke ist 16 Kilometer lang, es führt Martina Wisnicki.

Treffpunkt am Sonntag, 15. März, um 8 Uhr ist der Parkplatz Pollhansplatz. Der Weg startet in der Ortsmitte Brockhagen s. Die 16 Kilometer lange Tour wird überwiegend auf befestigten Wegen gewandert. Auf der abwechslungsreichen und flachen Strecke gibt es einige Reiterhöfe zu sehen. Wanderführer sind Heinz Hermann Brock und Udo Schröder.

Treffpunkt ist am 19. April um 8 am Parkplatz Pollhansplatz. Gewandert wird auf dem den Geisterholzweg im Naturschutzgebiet Geisterholz beschreiten. Die rund um Oelde gelegene 17 Kilometer lange Wanderung ist nahezu eben. Wanderführer sind Udo Schröder und Heinz-Hermann Brock.

Die Wanderer starten am 17. Mai um 7 Uhr am Parkplatz Pollhansplatz. Vom Haxtergrund südlich von Paderborn geht es über den Turmhügel zur Marienstatue und zum Schloss Hamborn. Durchs Despental geht’s zum Teufelstein und zum Nonnenbusch, vorbei an der Kapelle Hillige Seele. Im Wald- und Wiesencafé kehrt die Gruppe zu Kaffee und Kuchen ein. Die Tour ist 20 Kilometer lang und wird mit An- und Abfahrt ohne Kaffeetrinken sieben Stunden dauern. Wanderführer ist Olaf Hempel.

Die Klima-Erlebnis-Route Velmerstot beginnt am 21. Juni um 7 Uhr am Parkplatz Pollhansplatz. Auf der 17 Kilometer langen Tour wird das Veldromer Tal umrundet. Zuerst geht es ein Stück durchs Silberbachtal und dann zum Preußischen Velmerstot mit dem Eggeturm. Auf dem Kammweg geht es hinunter nach Kempen und von dort über den Köhlerberg, Spellenberg und Bauernkamp zurück zur Kattenmühle. Wanderführer ist Olaf Hempel.

Der Deutsche Wandertag wird vom 1. bis 6. Juli im nordhessischen Bad Wildungen stattfinden. Bad Wildungen und die umgebende Erlebnisregion Edersee sind eine besonders ansprechende waldreiche Mittelgebirgslandschaft mit klaren Bächen und Flüssen, hübschen Dörfern und gastfreundlichen Menschen. Beim Deutschen Wandertag sollen die ideale Kombination aus Gesundheit und Wandern die Teilnehmenden begeistern. Mitglieder der sportlichen Wandergruppe nehmen an diesem Event teil.