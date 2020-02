Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). „Wenn die Stadt dafür keine Werbung macht, müssen wir es selbst tun.“ Das sagen die Vertreterinnen der Selbsthilfegruppen, die sich bei der Ehrenamtsmesse am Samstag, 29. Februar, von 10 bis 13 Uhr in der Aula am Gymnasium präsentieren werden.