Von Monika Schönfeld

Die Informatik-Lehrer Thorsten Beckmann und Stefan Dreker und die MINT-Beauftragte Sonja Büscher sind stolz auf die zwölf neuen Drohnen, mit denen die Schüler das Scratch-basierte Programmieren trainieren. Zu jeder 80 Gramm leichten Drohne gehören drei Akkus. Denn ein Akku reicht gerade mal für 15 Minuten Flug. Mit den Ersatzakkus kann eine ganze Unterrichtsstunde durchgeflogen werden.

WLAN-Verbindung zum Handy

Während es vor gar nicht langer Zeit schwierig war, die Drohnen überhaupt in der Luft zu steuern und gerade zu halten, machen das heute Abstandssensoren. Die Schüler können sich so voll auf die Aufgaben konzentrieren, die ihnen gestellt werden. Auf dem Tablet oder dem Handy ist eine Tello-Edu-App installiert, mit der eine WLAN-Verbindung zur Drohne aufgebaut wird und ihr die vorher programmierten Befehle übermittelt. Die Drohne sendet auch ein Bild an das Handy.

Im Wahlpflichtfach Robotik haben die Schüler bisher mit Lego-Robotern gearbeitet, die ebenfalls programmierbar waren.

In diesem Kurs des 9. Jahrgangs ist nur ein Mädchen, Vanessa Liebrecht (15). „Ich habe schon in der 5. Klasse in der Forscher-AG mit Lego-Robotern experimentiert und wollte das unbedingt weitermachen“, sagt sie. Die MINT-Fächer – das sind Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – werden am Gymnasium von Sonja Büscher gepuscht. „In den Wahlpflicht-Kursen Science, einer Mischung verschiedener MINT-Fächer, sind genauso viele Mädchen wie Jungen“, sagt sie. Das Gymnasium fördere früh die naturwissenschaftlichen Fächer – zum Beispiel in Forscher-Arbeitsgemeinschaften.

Zwei Drittel der Anschaffungskosten in Höhe von 2800 Euro hat der Förderverein des Gymnasiums übernommen, sagt Vorsitzende Sabine Fürst. Aus dem MINT-Fond der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises kamen 400 Euro, den Rest hat die Schule selbst finanziert.

Attraktives Lernen

Schulleiter Dr. Michael Kößmeier berichtet, dass mit G9 (Abitur nach neun Jahren an der weiterführenden Schule) Informatik ab dem Schuljahr 2021/22 bereits in der Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6) verpflichtend werde. Die Drohnen, sagt Informatiklehrer Thorsten Beckmann, seien ein attraktives Lehrmittel mit Aufforderungscharakter. Sie fliegen selbst mit einer einfachen Programmierung sofort los. Die Drohnen werden in der Schule nur in geschlossenen Räumen eingesetzt, damit sie nicht vom Wind verwehen.