Von Uschi Mickley

Sportabzeichenverleihung in Schloß Holte-Stukenbrock Fotostrecke

Foto: Uschi Mickley

Der Stadtsportverband hatte am Montag zur feierlichen Vergabe eingeladen, um besondere Leistungen zu würdigen. Traditionell führte Werner Wolff, Mitglied im Sportabzeichen-Team, durch die Veranstaltung. Viel Applaus gab es in der Aula der Katholischen Grundschule Stukenbrock, als die Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet wurden. „Eine sportliche Stadt mit sportlichen Menschen. Die Auszeichnungen wurden Ihnen nicht geschenkt, Sie haben sie sich redlich verdient“, würdigte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr das Engagement der Teilnehmer. Das Stadion am Hallenbad und die Anlagen der Vereine lieferten gute Voraussetzungen für die Vorbereitungen.

Insgesamt wurden 727 Sportabzeichen abgelegt. Unter den Teilnehmern waren 154 Erwachsene, 49 weniger als 2018. Einen Zuwachs gab es dagegen bei den Jugendlichen. 573 junge Teilnehmer traten 2019 an, 128 mehr als im Vorjahr. Davon waren 227 Jugendliche das erste Mal dabei.

Werner Wolff stellte die rege Beteiligung der Gesamtschule und des Gymnasiums heraus. Bei den Grundschulen belegt die Pollhansschule (73,5 Prozent) den ersten Platz, die Michaelschule (48,4 Prozent) kam auf den zweiten Platz, den dritten Rang belegt die Katholische Grundschule Stukenbrock (47,7 Prozent). Bei den weiterführenden Schulen belegt das Gymnasium mit 11,6 Prozent Platz 1, die Gesamtschule folgt mit 4,9 Prozent.

Viele Minisportabzeichen

Bemerkenswert, so Wolff, sei die große Zahl der Minisportabzeichen. 600 Mädchen und Jungen aus den Kindergärten waren angetreten. 22 Jubilare mit fünf bis 45 Wiederholungen legten das Sportabzeichen ab. Als jüngste Teilnehmer nahmen Hanna Bauer und Jona Heidenhöfer (beide 6) Geschenke und Urkunden entgegen. Als älteste Teilnehmer gingen Wendy Klimpel (77) und Werner Krohn (92) an den Start. „Ich habe einfach Freude an der Bewegung“, begründet Wendy Klimpel ihre Motivation. „Ich schaffe das immer noch ganz gut und es macht einfach Spaß“, sagt ihr Mitstreiter Werner Krohn. 18 Familiensportabzeichen wurden vergeben.

Die Sieger der Vereine: Platz 1: ASG Ausdauersportgemeinschaft Teutoburger Wald (19,1 Prozent, 2. Platz: SSC 90 SHS (3,1 Prozent)3. Platz 3: DJK Amisia Stukenbrock (2,7 Prozent). Werner Wolff dankte dem Team für die gute Zusammenarbeit und nutzte die Gelegenheit, für Nachwuchs zu werben. Einen besonderen Dank richtete er an Petra Giesel für die langjährige Betreuung der Minisportabzeichen. Das Ehrenamt wird von Walter und Helga Eikelmann übernommen. Strahlende Gesichter gab es nach dem offiziellen Teil bei der Verlosung der großen Tombola. Der Hauptgewinn ging an Bjarne Wittenborg. Das Fahrrad wurde von der Sparkasse Wiedenbrück gestiftet.