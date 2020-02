Ob verkleidet oder offiziell in Uniform: An Weiberfastnacht haben in Stukenbrock die Teilnehmerinnen und Begleiter des großen Umzugs das Sagen. Fahrzeuge kommen nicht durch. Foto: Monika Schönfeld

Umleitung: Eine Umleitung erfolgt über die Oerlinghauser Straße, Bahnhofstraße, Kaunitzer Straße, Ostritzer Straße und Spellerstraße. Während des Umzugs wird die Bielefelder Straße und Hauptstraße bereits ab Flugplatzstraße und auch der Kreuzungsbereich der Hauptstraße mit der Holter Straße gesperrt, so dass hier mit Wartezeiten zu rechnen ist.

Halteverbot: Weiterhin werden in den umliegenden Straßen für die Rettungswege Halteverbotszonen eingerichtet. Anwohner und Besucher werden um Beachtung gebeten. Falschparker bekommen ein „Knöllchen“ und werden auch kostenpflichtig abgeschleppt.

Taxenstände: Taxenstände werden an der Hauptstraße gegenüber der „Tor Deele“ und zwischen den Einmündungsbereichen Lüchtenstraße und Am Ottenhof eingerichtet.

Buslinien: Von der Sperrung ist der Buslinienverkehr betroffen. Die Haltestelle „Zentrum“ wird zur „Stukenbrocker Grundschule“ verlegt. Für die Haltestelle „Kühler Grund“ wird eine Ersatzhaltestelle in der Lüchtenstraße eingerichtet. Entsprechende Aushänge sind an den Haltestellen vorhanden.

Nachhauseweg: Da die Sicherheit auch an Weiberfastnacht an erster Stelle stehen soll, wird den Besuchern empfohlen, sich auch über den Rückweg Gedanken zu machen. Am sichersten ist es, sich abholen zu lassen, oder mit dem Taxi zu fahren. Ansonsten wird dringend geraten, sich nicht alleine auf dem Weg nach Hause zu begeben, sondern immer in Begleitung.

Wayguard: Falls man den Heimweg zu Fuß antreten sollte, wird die Nutzung der App „Wayguard“ empfohlen (www.wayguard.de). Die App ermöglicht mit Hilfe einer Geo-Lokalisierung eine virtuelle Begleitung auf dem Nachhauseweg. In Gefahrensituationen lässt sich unverzüglich ein Notruf absetzen, über den man schnell und unkompliziert Hilfe rufen kann. Weiterhin bietet die App die Möglichkeit, sich mit einem privaten Begleiter aus dem Freundes- oder Familienkreis verbinden zu lassen. Während des Telefonats oder Chats kann dieser den genauen Aufenthaltsort mitverfolgen und wird benachrichtigt, sobald der Nutzer am Ziel angekommen ist. Außerdem stellt die App weitere Verhaltens- und Präventionsmaßnahmen zur Verfügung, damit der Heimweg möglichst sicher gestaltet werden kann.