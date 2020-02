Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die erste Ehrenamtsmesse wird größer als erwartet. Das teilt Christiane Vornholt mit, Leiterin des Fachbereichs Soziales in der Stadtverwaltung. Um neue Ehrenamtliche zu gewinnen, präsentieren sich 52 Vereine und Institutionen am Samstag, 29. Februar, von 10 bis 13 Uhr im Gymnasium.

Die Vielfalt der Aussteller zeige, dass in Schloß Holte-Stukenbrock das Ehrenamt sehr aktiv gelebt werde. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, wurde diese Messe erstmalig initiiert. Menschen, die ein Ehrenamt ausüben möchten, sind willkommen, im persönlichen Gespräch mit allen Vereinen und Institutionen zu sprechen.

Die Messe beginnt mit einer etwa 30-minütigen Podiumsdiskussionen auf der Bühne in der Aula. Diskutieren werden Bürgermeister Hubert Erichlandwehr, Markus Priesterath vom Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat (Referat Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement) aus Berlin, Stephanie Krause, Vorsitzende und Geschäftsstellenleitung der Freiwilligenzentrale der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen NRW aus Hagen, Jörg Möllenbrock, Beauftragter für Digitalisierung und E-Government und Projektmanager der Stadt Gütersloh, Mechtild Reker, Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Gütersloh, die sich um die Senioren- und offene Ehrenamtsarbeit bemüht.

Die Diskussion wird sich um das Ehrenamt drehen. Es geht um Erfahrungen und Eindrücke vom Ehrenamt vor Ort, eine neue Ehrenamts-App, die die Ehrenamtskoordination innerhalb des Vereins vereinfachen soll und um Ehrenamtliche für ein kurzfristiges und begrenztes Engagement sowie für laufende Unterstützung werben soll, um die Bedeutung des Ehrenamtes in der lokalen Seniorenarbeit und den Besuchsdienst. Berichtet wird über die neue deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt auf Bundesebene und den Wandel des Engagements.

Für die Moderation und später als Walking Act wurde Jens Heuwinkel aus Detmold gewonnen. Er wird während der Messe auch jedem Aussteller die Möglichkeit geben, ein kurzes Statement abzugeben, das in der ganzen Aula zu hören sein wird.

Für das leibliche Wohl sorgen die Jugendlichen der Gesamtschule und das Mensa-Team von des Inklusionsunternehmens Pop und Corn.

Aussteller

AWO-Familienzentrum Habichtweg, AWO-Kita Laubfrosch, AWO-Ortsverband, BIGS mit Selbsthilfegruppen, Bund der Vertriebenen, Caritas-Konferenzen und Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, Caritas-Warenkorb, Caritas St. Ursula, CDU, CSB, Deutsche Rheumaliga NRW, Die Grünen/Bündnis 90, DLRG, DRK, Evangelische Kirche, FDP, Feuerwehr, Flex Eingliederungshilfe, Flüchtlingsberatung, Flüchtlingshilfe St. Johannes, Förderverein Industriemuseum Archivgruppe, Fortuna SHS, Heideverein Sende, Heimat- und Verkehrsverein, Holter Meeting, Hospizgruppe, Jugendparlament, Karnevalsgesellschaft, KFD, Kolpingsfamilie St. Ursula Schloß Holte, Kolpingsfamilie Stukenbrock, Kulturkreis, Männergesangverein, Ortsgemeinschaft Schloß Holte, Pfarrjugend und Jugendhaus Stukenbrock, Pflegenetzwerk, Polizeisportverein, Rhythmus-Filmtheater, Schachclub Stukenbrock, SPD, SSC 90, St.-Johannes-Schützenbruderschaft Stukenbrock, Stadtführer, Stadtkulturverband, Stukenbrocker Ortsgemeinschaft, Turngemeinschaft Sende, Unser Dorf Stukenbrock Senne, VdK und der Verein für Jugend und Kultur.