Von Uschi Mickley

Liemke Helau in der Schützenhalle Fotostrecke

Foto: Uschi Mickley

Unter der bewährten Leitung von Rita Roggenkamp verwandelt das elfköpfige Team die Halle in einen brodelnden Hexenkessel. Die erste donnernde karnevalistische Rakete wird gezündet, als der Kfd-Nachwuchs mit knallig bunten Perücken einen hinreißenden Lollipop-Tanz präsentiert. Das Publikum ist derart entzückt, dass es sogleich eine Zugabe fordert, die von den jungen Tänzern prompt gewährt wird.

Sketche treffen den Nerv

Die Kfd-Damen sausen durch das Programm und bringen urkomische Sketche auf die Bühne, die genau den Nerv treffen. In der Sauna geht es ganz schön zur Sache. Dort kommen mit Gisela Biedermann, Luzia Hansen und Maria Rieksneuwöhner drei feine Großstadtdamen ins Plaudern, die sich entspannt in Bademänteln räkeln. Auf der Schönheitsfarm haben die drei so einiges erlebt. Doch die Idylle trügt. Eine von ihnen verrät: „Ich habe mir bei der Brustvergrößerung gleich noch eine Handy-Hüft-Tasche mit Sawarowski-Steinen implantieren lassen.“ Die Liemker Frauen wissen doch gar nicht was „Sawarowski“ ist“, davon ist ihre Freundin überzeugt. Noch dazu bleibt nicht unentdeckt, dass Maria Rieksneuwöhner eine Rolle Toilettenpapier hinter sich her zieht. „Ist das Fax aus Liemke schon angekommen?“ Sie kann es gar nicht fassen. Doch damit nicht genug. Peinlich, dass sie sich beim Gynäkologen versehentlich mit Karnevalsspray frisch gemacht hat.

Beim Sketch Konzertabend geht es der Männerwelt ordentlich an den Kragen. Wohlweislich geben die Besucherinnen nicht nur ihre Mäntel, sondern auch gleich ihre Ehegatten an der Garderobe ab.

Zuschauer halten sich die Bäuche

Bei sämtlichen Sketchen ziehen die Damen alle Register ihres närrischen Könnens. Besonders fallen dabei die großartigen schauspielerischen, mimischen und urkomischen Leistungen auf. Das kommt bestens bei den Gästen an, die sich vor Lachen die Bäuche halten. Die Halle tobt, eine Rakete nach der anderen wird gezündet. Jede Tanzdarbietung wird mit einem kräftigen Klatschmarsch belohnt.

Apropos Männer: „Wie Gott sie schuf und McDonalds sie formte“. Hilde und Cordula, alias Stefanie Sendermann und Sandra Aistermann, geraten beim Sketch „Neuschnee“ vollends ins Schwärmen, wenn sie an Skilehrer Luis denken. Eine Begegnung, die ihnen regelmäßig die Speckknödel aus den Rippen haut. Zum Brüllen komisch auch die Büttenrede von Rita Roggenkamp mit Streichen von Max und Moritz aus der heutigen Sicht. Dabei kommt das Bio-Ei natürlich nicht zu kurz.

Die Liemker Kfd-Damen weisen darauf hin, dass es für die Vorstellung am Sonntag noch Karten gibt. Beginn des Bühnenprogramms ist um 16.11 Uhr in der Schützenhalle.