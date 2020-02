Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). „Es war ein genialer Tag“, sagt das Dreigestirn der Weiberfastnacht mit Melanie Müller, Astrid Kobusch und Gaby Hoffmann. „Von Anfang bis Ende herrschte Mega-Stimmung auf den Straßen , aber auch in den Gruppen.“ Dadurch, dass dieses Jahr später mit einem ganz kleinen ersten Umzug begonnen wurde, sei es auf der Hauptstraße von Anfang an voller gewesen. „Wir sind sehr zufrieden und haben mit dem Wetter Glück gehabt. So war es bestellt“, sagt Melanie Müller. Am Samstag geht’s nach Paderborn, am Montag nach Rietberg.