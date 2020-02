Regierungspräsidentin Judith Pirscher freute sich über das weiterhin hohe Engagement und Interesse der Teilnehmer. Sie betonte, dass eine von Respekt geprägte Streitkultur zu den Grundlagen der Demokratie gehört. „In einer Debatte gibt es keine Gegner, sondern stets nur Mitstreiter für die gemeinsame Sache“, sagte sie.

Die Schülerinnen und Schüler traten in zwei Altersklassen – Klassen acht bis zehn und Jahrgangsstufen 10 bis 13 (G8: 12) – sowie aufgeteilt nach den drei Wettbewerbsregionalverbünden Detmold I bis III gegeneinander an. Sie diskutierten über aktuelle Themen, wie beispielsweise „Soll Randalierern bei Sportveranstaltungen der Führerschein entzogen werden?“, „Sollen Windräder näher an Wohnsiedlungen errichtet werden dürfen?“ oder „Soll die Polizei in Pressemitteilungen die Nationalität von Tatverdächtigen nennen?“.

Das Land wird den Wettbewerb fünf weitere Jahre unterstützen. Schulministerin Yvonne Gebauer, der Präsident des Landtages, André Kuper, und Dr. Frank-Jürgen Weise von der Hertie-Stiftung haben diese Woche eine Vereinbarung unterschrieben.