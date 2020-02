Philipp Ashton (8. von links) ist einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten von Bündnis 90/Die Grünen gewählt worden. Er hat eine engagierte Truppe hinter sich, die in den Wahlbezirken zur Kommunalwahl für grüne Themen kämpfen will. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Jung und frisch mit „Bock auf Wahlkampf“ – so haben sich Bündnis 90/Die Grünen bei der Kandidatenaufstellung präsentiert. Einstimmig haben die 15 anwesenden Mitglieder Philipp Ashton (35) zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gewählt. Ebenso einstimmig verlief die Besetzung der 16 Wahlbezirke in der Stadt für die Kommunalwahl am 13. September.

Philipp Ashton ist Sozialpädagoge und hat im Januar seine Bereitschaft erklärt, als Bürgermeisterkandidat der Grünen den amtierenden Hubert Erichlandwehr (CDU) herauszufordern. „Ich habe viele positive Reaktionen auf meine Kandidatur erhalten. Hubert Erichlandwehr war genauso alt wie ich, als er das erste Mal zum Bürgermeister gewählt wurde. Ich bin nicht kurz vor der Rente und will die letzten fünf Jahre rumkriegen.“

Ashton sagte, er wolle in der Klimapolitik, beim öffentlichen Personennahverkehr und im sozialen Wohnungsbau mutige und positive Veränderungen umsetzen. „Ich freue mich auf einen tollen Wahlkampf. Unsere Themen vertreten die Grünen hier seit 30 Jahren. Dass sie wichtig sind, zeigt die Jugend, die sich Gedanken über die Welt macht, in der sie leben will.“ Ein Wahlergebnis von 20 Prozent halte er für realistisch. Bei der Kommunalwahl 2014 hatten Bündnis 90/Die Grünen mit 14,7 Prozent der Wählerstimmen vier Ratsmandate erreicht. Bei der Europawahl 2019 wurden die Grünen mit 22,22 Prozent zweitstärkste Kraft nach der CDU.

In den vergangenen Kommunalwahlen hat die CDU alle 16 Wahlbezirke direkt geholt. Deshalb ist für die Parteien die so genannte Reserveliste ausschlaggebend. Dort wird festgelegt, wer auf welchem Platz für die nicht direkt gewonnen Ratsmandate steht. Bei Bündnis 90/Die Grünen gilt die Regel, dass ungerade Listenplätze mit einer Frau besetzt werden – wenn sich keine Frau dafür findet, müssen die Frauen ihren Verzicht erklären. So kommt es, dass nicht Bürgermeisterkandidat Philipp Ashton auf Platz 1 der Reserveliste steht, sondern Heike Boeckhaus. Erst ab Platz 9 sind die Frauen auf den ungeraden Plätzen vertreten.

Die Reserveliste

1. Heike Boeckhaus, 2. Philipp Ashton, 3. Matthias Altemeier, 4. Udo Richter, 5. Bernd Eickelmann, 6. Reinhard Tölke, 7. Jens Oppitz, 8. Bruno Reinke, 9. Kristin Trede, 10. Gesche Fuhrmann, 11. Miriam Altemeier, 12. Erik Horstmann, 13. Katrin Röllke, 14. Franz-Peter Rüdel, 15. Magdalene Fischer, 16. Ludwig Rieke.

Kandidaten für Wahlbezirke

1: Philipp Ashton, 2: Bruno Reinke, 3: Gesche Fuhrmann, 4: Erik Horstmann, 5: Magdalene Fischer, 6: Jens Oppitz, 7: Bernd Eickelmann, 8: Heike Boeckhaus, 9: Udo Richter, 10: Reinhard Tölke, 11: Matthias Altemeier, 12: Ludwig Rieke, 13: Franz-Peter Rüdel, 14: Miriam Altemeier, 15: Katrin Röllke, 16: Kristin Trede.

Philipp Ashton ist auf einer Welle der Euphorie. Die drei jungen Mitglieder Jona Altemeier (16), Miriam Altemeier (19) und Erik Horstmann (20) lassen ihn schon davon träumen, die „Grüne Jugend“ zu gründen, was ab drei Mitgliedern möglich sei. „Das müssen wir mit den jungen Mitgliedern noch besprechen.“

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Das sagt man nicht: Es gibt Worte, die man runterschlucken und nicht aussprechen sollte – vielleicht weil sie in die Fäkalsprache gehören, vielleicht weil sie den anderen beleidigen.

Man kann seine Meinung geordnet und überzeugend äußern – das hat jüngst wieder eine Schülerin aus Schloß Holte-Stukenbrock bei „Jugend debattiert“ bewiesen.

Offenbar denken viele auch nicht mehr richtig nach, bevor sie etwas in die Welt posaunen. Übel genommen wurde es, dass Kinder in einem Lied „unsere Oma ist eine Umweltsau“ gesungen haben. Die Kinder, die das gesungen haben, haben Omas, die so alt sind wie ich – also Achtung, es war kein Affront gegen die Frauen, die nach dem Krieg Deutschland aufgebaut haben. Und ich gestehe, manchmal wirklich eine Umweltsau zu sein – auch ohne Motorrad.

Was man auch nicht sagen sollte, wenn man als 35-Jähriger als Bürgermeisterkandidat antritt: dass der, den man herausfordert, kurz vor der Rente steht und nur die letzten fünf Jahre rumkriegen muss. Um im gleichen Atemzug zu sagen, dass der amtierende Bürgermeister genauso alt war wie er, als er gewählt wurde. Es scheint kein richtiges Alter zu geben, man ist entweder zu jung oder zu alt.

Man muss diese Äußerung nicht auf die Goldwaage legen. Mit Philipp Ashton ist der Überschwang durchgegangen – lassen wir es gut sein. Er darf als Herausforderer frech sein, er darf provozieren, er muss aber sachlich bleiben und nicht unter die Gürtellinie schlagen. Das werden Hubert Erichlandwehr und Thorsten Baumgart, Herausforderer von der FDP, auch nicht tun.