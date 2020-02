„The Kuhlen Singers“, hier bei einer Probe im Pfarrheim Stukenbrock, laden ein zum Konzert unter dem Titel „Im Fluss des Lebens“ am Sonntag ab 18 Uhr in der St.-Joseph-Kirche zu Liemke, einer Kirche, in der der Chor nah am Publikum ist. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Susan Kuhlen hat sich verliebt – und zwar in die St.-Joseph-Kirche in Liemke. „Wir haben beim Neujahrskonzert im Januar mit dem Kirchenchor dort gesungen. Dort ist man ganz nah am Publikum.“ Ihr Chor, „The Kuhlen Singers“, lädt ein für Sonntag, 1. März, ab 18 Uhr zum Konzert in die Liemker Kirche. „Im Fluss des Lebens“ ist der Titel. Passend zur Fastenzeit handelt es sich um ein „intimes Thema“.

Gesang und Lesung wechseln sich ab: Susan Kuhlen (links) und die Autorin von „Wege zum Ich“, Dr. Wiebke-Lena Laufer. Foto: Monika Schönfeld Gesang und Lesung wechseln sich ab: Susan Kuhlen (links) und die Autorin von „Wege zum Ich“, Dr. Wiebke-Lena Laufer. Foto: Monika Schönfeld

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden für die Chorarbeit wird am Ausgang gebeten. „The Kuhlen Singers“ werden von der Orgelempore aus singen, aber auch unten auf Augenhöhe mit dem Publikum. An der Orgel spielt Andreas Ohle, der auch selbst singt.

Besinnung auf sich selbst

„Im Fluss des Lebens“ ist ein Titel, der andeutet, dass es um Besinnung auf sich selbst geht. Susan Kuhlen hat die evangelische Theologin, Trainerin und Autorin Dr. Wiebke-Lena Laufer gewonnen, die mit kleinen Lesungen zwischen den Liedern die Zuhörer zu sich selbst kommen lassen will. Kuhlen und Laufer haben gemeinsam an der Hans-Ehrenberg-Schule Sennestadt Abitur gemacht. Laufer ist Autorin des Buches „Wege zum Ich“. Sie sagt, dass Denken, Fühlen und Handeln wie Zahnräder ineinander greifen, um eine ganz persönliche Entdeckungsreise zu einem tief greifenden und bewegenden Erlebnis zu machen.

„Wenn Sie sich darauf einlassen, können Sie Ihr Leben von innen heraus transformieren“, sagt sie. Die Begegnung mit sich selbst lasse den Menschen klar, selbstbestimmt und kraftvoll leben. „Gerade die Fastenzeit bietet Gelegenheit, zu sich zu kommen und sich dem Fluss des Lebens hinzugeben.“ Ihre Doktorarbeit hat Wiebke-Lena Laufer zum Konfliktmanagement geschrieben. „Konflikte fangen immer bei uns selbst an“, sagt sie. Deshalb müsse man mit einer Innenschau bei sich selbst beginnen. Inspirationstexte mit Bildern liefert sie, die die Seele berühren.

Lieder vom Wasser

Oratoriensängerin und Gesangslehrerin Susan Kuhlen hat 18 Frauen und vier Männer um sich geschart, die viel a cappella singen werden. Das komplette Programm wird noch nicht verraten – nur so viel: Das 75 Minuten dauernde Konzert wird abwechslungsreich und reicht von Werken aus dem Jahr 1550 bis in die Neuzeit. Dabei ist unter anderem die Messe für Frauenstimmen, die „Messe Basse“ von Gabriel Fauré, „Ubi caritas“ von Maurice Duruflé, „Ave verum“ von Francis Poulenc und das „Hebe deinen Augen auf” aus dem Elias von Mendelssohn. Das alt-englische Gebet „God be in my head“ von John Rutter wird gesungen. Unter die Haut gehen der Spiritual von H. T. Burleig, „Deep river“, und der Choral „Shanandoah“, arrangiert von Ed Lojeski. Dem Thema Fluss und Wasser werden auch andere Lieder gerecht, wie zum Beispiel die schwedische Volksweise „Wer kann segeln ohne Wind“.