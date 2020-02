Schloß Holte-Stukenbrock (WB/mba). Auf der A33 hat sich am Dienstag gegen 10 Uhr in Fahrtrichtung Paderborn ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet.

Es bildete sich ein Stau. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. In Fahrrichtung Paderborn kommt es in Höhe der Anschlussstelle Stukenbrock-Senne zu Verzögerungen.