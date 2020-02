Erster Spatenstich war vergangene Woche an der Straße In den Lüchten in Stukenbrock. Foto: Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Bauarbeiten der Deutsche Glasfaser in Schloß Holte-Stukenbrock haben vor einer Woche in Stukenbrock begonnen. Wie berichtet, soll Stukenbrock bis Ende April „verkabelt“ sein, parallel wird mit Liemke und dem Teutoburger Weg begonnen. Schloß Holte folgt, bis März 2021 soll alles fertig sein.

Die Deutsche Glasfaser will sich persönlich mit den Kunden austauschen und lädt sie zu Bau-Informationsabenden ein. Termine sind am Dienstag, 3. März, ab 19 Uhr im Gasthof zur Post für Kunden aus Schloß Holte, und am Mittwoch, 4. März, ab 19 Uhr im Gasthof zur Post für Kunden aus Stukenbrock.

Die Kunden erfahren alles rund um das Ausbauprojekt in Schloß-Holte Stukenbrock und erhalten Informationen zu den einzelnen Bauphasen. Auch Fragen rund um den Bau vor dem Haus sowie zur Installation der Endgeräte werden beantwortet. Interessierte können sich außerdem von dem von der Deutschen Glasfaser beauftragten Bauunternehmen die Vorgehensweisen und Materialien demonstrieren lassen und erhalten auch umfangreiche Informationen zum TV-Produkt.

Wer an den Tagen der Bau-Informationsabende verhindert ist, kann sich bei den Mitarbeitern des Baubüros an der Hauptstraße 30 schlau machen. Sie stehen für alle Fragen und Anregungen zum Bau sowie auch zu vertraglichen Themen zur Verfügung. Das Baubüro hat montags und freitags in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Fragen zum Bau werden auch über die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter der Nummer 02861/89060940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr beantwortet.

Informationen über Deutsche Glasfaser und die Produkte sind online verfügbar.