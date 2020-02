Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Karneval ist vorbei, das nächste Glanzlicht steht vor der Tür. Traditionell gibt es im März Frauenkabarett. Am Samstag, 7. März, kommt ab 20 Uhr Patrizia Moresco mit ihrem Komik-Kaze-Kabarett #LACH_MICH in die Aula am Gymnasium. Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro an der Rathausinfo.