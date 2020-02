Wasser aus Hausbrunnen kann am Samstag auf Nitrat und den pH- Wert untersucht werden. Foto: dpa

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie (AFU) bietet Bürgern die Möglichkeit zur Wasseranalyse an. Am Samstag, 29. Februar, in der Zeit von 11 bis 12 Uhr untersuchen die Experten im Gartenhallenbad im Gemeinschaftsraum im ersten Stock das mitgebrachte Wasser.