Von Monika Schönfeld

Seinen Fraktionskollegen Karl-Josef Laumann zitierte er: „Wir haben schon Radwege gebaut, als die Grünen noch auf dem Dreirad saßen.“ Die Infrastruktur, so Rehbaum, ist die Lebensader der Wirtschaft. Wachsende Güterströme, zunehmender Lieferverkehr, Lärm und Abgase machten es notwendig, sich der Herausforderung eines attraktiven und klimaschonenden öffentlichen Personennahverkehr zuzuwenden. In Großstädten üblich, hapert es auf dem Land an wirtschaftlichen Formen. NRW investiere in die Nahmobilität wie auch in den kommunalen Straßenbau. „Auch der Busverkehr braucht gute Straßen.“

Die CDU im Land NRW setze auf den Ausbau der Stadt- und Straßenbahnen. Eine Milliarde Euro soll bis 2031 investiert werden. 100 Millionen gibt’s für Schnellbus-Linien, „der Regionalbahn auf Gummirädern“. 120 Millionen Euro fließen in den Ausbau des On-Demand-Shuttle-Services. „Das ist im ländlichen Raum ein Erfolg. Auf Bestellung wird man von zu Hause abgeholt. Ein Pluspunkt auch, um im ländlichen Raum auch im Alter wohnen zu bleiben.“

Die Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken steht im CDU-Programm. In der Region ist das der Haller Willem und die TWE-Strecke von Harsewinkel nach Gütersloh und Verl, im Münsterland die Strecke zwischen Münster und Sendenhorst. „20 weitere Strecken werden zurzeit untersucht.“

Zur Mobilität der Zukunft gehöre, klimafreundliche Energien zu nutzen, also Wind- und Sonnenkraft. Kohlekraftwerke könnten zu Gaskraftwerken umgebaut werden, die synthetisches Gas verstromen. 7500 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge habe das Land bereits gefördert. Rehbaum sieht in Antrieben, die mit Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen laufen, eine Chance.

Für die Herstellung von Batterien werden Rohstoffe benötigt, die oft von Kindern unter extremen Arbeitsbedingungen gefördert werden, oft mit hohem Wasserverbrauch. Das Land NRW hat deshalb den Bau einer Fabrik zum Batterie-Recycling beschlossen. Die Forschung dazu kommt aus Münster. Eine Wasserstoff-Produktion in Nordafrika, so Rehbaum, stabilisiere die Länder und helfe, weitere Flüchtlingsströme zu verhindern.