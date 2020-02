Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Mit einer Sternfahrt per Rad oder einer Sternwanderung zu Fuß aus allen fünf Stadtteilen beteiligen sich die Stadtführer an den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50. Geburtstag der Bindestrich-Stadt. Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort anmelden unter der Telefonnummer 05207/8998054 oder per E-Mail unter der Adresse stadtfuehrer.shs@freenet.de . Das Angebot der Stadtführer ist kostenlos.

Ziel aller fünf Radfahr- und Wandergruppen am Sonntag, 14. Juni, ist das Rathaus – vielmehr der Stadtbrunch. Vom Rathaus bis zur Einmündung auf den Gymnasiums-Parkplatz ist die Holter Straße gesperrt. Auf der Straße stehen die Tische mit Platz für mindestens 2400 Gäste, an denen die Bürger essen werden – selbst Mitgebrachtes, wobei Brötchen und Kaffee vor Ort erhältlich ist.

Der Brunch beginnt um 11 Uhr, die Stadtführer starten um 9.45 Uhr in den Stadtteilen. Für die Schloß Holter geht es ab Bahnhof zu Fuß unter der Leitung von Otmar Lüke los. Conrad Thorwesten bricht mit den Stukenbrockern vom alten Verwaltungsgebäude an der Hauptstraße auf, das heutige Spadaka/Volksbank-Haus. Die Liemker (geführt von Ulrike Schröder), Stukenbrock-Senner (Christian Nagel) und Sender (Gabriele Wüstehube) starten ebenfalls alle um 9.45 Uhr – aber mit dem Fahrrad. „Wir sehen das als historische Zeitreise zum Stadtfest“, sagt Ulrike Schröder.

Jeder der Stadtführer wird unterwegs etwas zur Geschichte des Stadtteils erzählen. Conrad Thorwesten will sich auf die Siedlungsgeschichte seit 1970 stürzen und etwas über das Haberland und Gerkens Hof berichten und historische Wegkreuze zeigen. Höhepunkt seiner Tour dürfte der Stopp am Scheipshofer Krug sein. Hier fand die historische Ratssitzung statt, in der es um den Namen der „Zwangsehe“ von Schloß Holte und Stukenbrock ging. In dieser Sitzung waren scharfe Worte und auch Stinkbomben geflogen. Conrad Thorwesten wird an dem historischen Ort ein Tondokument abspielen. Der WDR hatte damals die Sitzung aufgenommen. Politiker und Bürger kommen zu Wort. „Es handelt sich um einen Ausschnitt von einer Dauer von zehn Minuten“, sagt Conrad Thorwesten.

Die Menschen, die mit den Stadtführern gemeinsam zum Stadtbrunch aufgebrochen sind, werden auch gemeinsam an einem Tisch sitzen. Die Stadtführer rechnen mit 80 bis 100 Teilnehmern, ein Tisch, an dem 80 Menschen Platz haben, wird also schon einmal voll. Um genauer planen zu können, bitten die Stadtführer schnell um Anmeldungen. Die Führung ist kostenlos, ein Platz am Tisch kostet allerdings 2,50 Euro. Bei der Reservierung an der Rathaus-Info über Reservix kann man schon den Stadtführer-Tisch angeben.