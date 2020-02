Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die CDU zieht zum fünften Mal mit Hubert Erichlandwehr als Kandidaten fürs Amt des Bürgermeisters in eine Kommunalwahl. Am 13. September will der amtierende Bürgermeister erneut gewinnen. „Ich habe Lust auf Zukunft“, sagte er vor 81 Stimmberechtigten bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag im Ford Store Fiekens. 78 gaben ihm ihre Stimme.

Zuvor hatte Hubert Erichlandwehr berichtet, was er in fünf Jahren in der Zeitung lesen will: Im Gewerbepark Senne GmbH feiert das letzte Unternehmen, das sich dort ansiedelt, Richtfest. Mehr als 1000 neue Arbeitsplätze seien geschaffen worden – mit Platz für Expansionen. Am Kreuzkrug ist ein CO 2 -neutrales Gewerbegebiet geplant. Im Wohnungsbau liegt die Stadt in NRW vorn, auch bei öffentlich geförderten und damit günstigen Wohnungen. „Die CDU setzt durch, dass auch Lücken im Außenbereich geschlossen werden“, sagt Erichlandwehr.

Die Gesamtschule ist erneut ausgezeichnet worden, 30 Prozent schaffen das Abitur, WLAN gibt’s in allen Schulgebäuden, die enge Kooperation mit dem Gymnasium ist vorbildlich. Mit dem Projekt „Demokratie leben“ sind junge Menschen über die Jugendhäuser und das Jugendparlament eingebunden. Flüchtlinge sind gut integriert. Eine Ortsgruppe der AfD ist nie gegründet worden.

Vision für fünf Jahre

In Erichlandwehrs Vision von der Zukunft hat es sich nicht durchgesetzt, dass Radfahrer auf einer Fahrbahn mit Autos und Lastwagen fahren. „Die Schöpfung bewahren wir mit guter CO 2 -Bilanz und Förderprogrammen. Verbote lehnen wir ab.“ Die Sennebahn hat zwei zusätzliche Haltepunkte in der Stadt, selbst fahrende Elektrobusse sind unterwegs. Es gibt ausreichend Haus- und Fachärzte.

Die Gedenkstätte Stalag wird von LWL, Kreis, Kommune und russischen Organisationen getragen. „Wir sprechen mit und beteiligen uns finanziell in angemessener Weise.“ Starke Dörfer bilden die Stadt, eine „smart City“. Das Senne-Brass-Festival ist das einzige seiner Art jenseits des Weißwurstäquators und der Grafschaftslauf kommt direkt nach dem Hermannslauf.

„Ich brenne auf die Zukunft mit Begeisterung und Leidenschaft im Team mit der CDU. Wir sind entscheidend verantwortlich für Wirtschaft, Schulen, Jugend und Stadtentwicklung. Lassen Sie uns mit konkreten Ideen die Menschen einbinden – und einfach machen.“ Die CDU-Mitglieder honorierten die Rede mit lang anhaltendem Applaus.

2014 absolute Mehrheit errungen

Die CDU hatte 2014 alle 16 Wahlbezirke direkt geholt und sogar ein Mandat mehr, das Michael Brechmann besetzt hat. Brechmann übernimmt jetzt den Wahlbezirk von Hans Schäfer (73), der nach 36 Jahren im Rat nicht mehr antritt, sich aber mit Klaus Dirks als Kandidat für die Kreistagswahl bewirbt. Den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern Jürgen Gärtner und Karin Rüterbories waren Dieter Röchter und Jörg Schlafhorst gefolgt, die jetzt auch in den Wahlbezirken als Direktkandidaten antreten.

Stadtverbandsvorsitzender Klaus Dirks lässt keinen Zweifel daran, dass es das Wahlziel der CDU sei, die absolute Mehrheit zu verteidigen. „Das ist angesichts der aktuellen Lage ambitioniert“, sagt er. Wenn die Bundes-CDU aber einen neuen Vorsitzenden gewählt habe, werde die Partei geschlossen auftreten.

Das bestätigt CDU-Kreisvorsitzender Raphael Tigges. „Die CDU ist eine Volkspartei, die alle Flügel vereint, den sozialen, liberalen und konservativen. Vom linken und rechten Rand distanzieren wir uns. Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD und keine Tolerierung.“ Ein Votum, wer CDU-Bundesvorsitzender werden soll, wollte die Versammlung nicht abgeben. Christian Hayk scheiterte damit, ein Stimmungsbild abzufragen.

Wahlbezirke

1: Lars Pankoke, 2: Annegret Jürgenliemke, 3: Volker Schimmel, 4: Dieter Röchter, 5: Jörg Schlafhorst, 6: Hans Knoke, 7: Klaus Dirks, 8: Wolfgang Gerbig, 9: Christian Hayk, 10: Axel Dingenotto, 11: Stefan Burckardt, 12: Barbara Kammertöns, 13: Michael Brechmann, 14: Maik Dück, 15: Astrid Zellermann, 16: Gerd Müller.

Reserveliste

1.Klaus Dirks, 2. Lars Pankoke, 3. Maik Dück, 4. Stefan Burckardt, 5. Wolfgang Gerbig, 6. Barbara Kammertöns, 7. Gerd Müller, 8. Michael Brechmann, 9. Hans Knoke, 10. Volker Schimmel, 11. Annegret Jürgenliemke, 12. Christian Hayk, 13. Jörg Schlafhorst, 14. Dieter Röchter, 15. Axel Dingenotto, 16. Astrid Zellermann, 17. Markus Schulz, 18. Marcel Hassenewert, 19. Maximilian Anselm, 20. Christian Bombeck, 21. Ulrich Teipel, 22. Hermann Brechmann, 23. Katrin Krusenotto, 24. Mark Burckardt, 25. Anke Voßhans, 26. Edgar Henkenjohann, 27. Christine Lakämper, 28. Pamela Bauer, 29. André Humann, 30. Reinhard Szczepanski, 31. Frank Dieckmann, 32. Detlev Moosdorf.

Reaktion auf den Herausforderer von den Grünen

Es war die Aufgabe des Stadtverbandsvorsitzenden Klaus Dirks, auf die Aussage des Herausforderers von den Grünen, Philipp Ashton, zu reagieren. Den Bürgermeister als jemanden zu bezeichnen, der noch fünf Jahre bis zur Rente rumkriegen müsse, sei „mieser politischer Stil“. Britta Rusch (CSB), die moniert habe, dass es wieder mal um Personen, nicht aber um Sachpolitik gehe, wolle von den eigenen Personalproblemen ablenken. „Natürlich wird Politik von Personen gemacht“, sagt Dirks. Die Junge Union habe mehr Aktive als die Grünen und die CDU müsse nicht per Inserat nach Mitstreitern suchen.