Das Team von Physio Balance um Jonas Diekmann (von links), Karola Mothes, Inhaber Roland Schroth und Melanie Braun freut sich auf das Jubiläum am kommenden Sonntag. Foto: Dirk Heidemann

Schloß Holte-Stukenbrock (dh). Als Roland Schroth im Februar 1995 auf 120 Quadratmetern seine Praxis für Physiotherapie in der Bokelfenner Straße 9 in Stukenbrock eröffnete, war er alleine. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, haben sich die Räumlichkeiten auf 750 Quadratmeter vergrößert und verteilen sich auf zwei Etagen plus Anbau. Die Belegschaft von „Physio Balance“ ist auf 24 Mitarbeiter angewachsen.