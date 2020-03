Bei Bauarbeiten war eine Gasleitung am Birkenweg beschädigt worden, Gas trat aus. Foto: Feuerwehr Stukenbrock

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Gasalarm in Stukenbrock: Bei Erdarbeiten haben Bauarbeiter der Deutschen Glasfaser eine Gasleitung beschädigt. Der Bereich am Birkenweg ist am Donnerstagvormittag großräumig abgesperrt worden. Die Feuerwehr war mehr als zwei Stunden im Einsatz, bevor Weser Netz die Leitung abgedrückt hatte und Entwarnung geben konnte.