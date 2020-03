Schloß Holte-Stukenbrock (WB/mfo). Große Schärpen in den Landesfarben Simbabwes und mehrere Gegenstände aus Afrika ziehen die Blicke der gut 100 Kirchenbesucher im Altarraum auf sich. „Steh auf und geh“, so lautete der Titel des diesjährigen Weltgebetstages, zu dem auch in diesem Jahr am Freitag Frauen, Männer und Kinder bundesweit und weltweit ökumenische Gottesdienste organisiert und gefeiert haben.

Erneut haben sich auch die Frauen aus dem pastoralen Raum dieser Tradition angeschlossen und zusammen gebetet und gesungen. Dieses Mal in der St. Heinrich Kirche in Sende. „Unsere Vision ist es, dass alle Frauen in der Welt selbstbestimmt leben können“, hieß es in einem Gebet.

Vorbereitung von Frauen in Simbabwe

Vorbereitet wurde der Weltgebetstag in diesem Jahr von Frauen in Simbabwe, dem ehemaligen Rhodesien. In ihrem Titel „Steh auf und geh“, geben die Frauen darin einen Anstoß, Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung zu erkennen und zu gehen.

Sehr anschaulich das kleine Theaterspiel zum Beginn des Gottesdienstes im Altarraum. „Gott ebnet uns Wege zur persönlichen und gesellschaftlichen Veränderung. Deshalb dürfen wir mutig aufstehen, die Matte nehmen und gehen. Jesus macht uns Mut, geheilt zu werden. Geistig, körperlich und zwischenmenschlich“, schloss Gemeindereferentin Baumann ihr Gebet ab.

Eine Postkarte als Erinnerung

Zum Abschluss des Gottesdienstes, der von der Gemeindereferentin Liliane Baumann geleitet wurde, bekam jede der Frauen als Erinnerung eine Postkarte, die den Titel „Rise“ Take your Mat an walk“ trägt und auf das gesellschaftliche Leben in Simbabwe aufmerksam machen soll. Bei der Erstellung der Karte hatte sich die Künstlerin Nonhlanhla Mathe von der Bibelstelle der Heilung des Gelähmten (Johannes 5, 2 – 9 a) inspirieren lassen.

Im Anschluss an den Gottesdienst lud die kfd Frauengemeinschaft zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken in das angrenzende Pfarrheim ein.