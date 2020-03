Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Vielfältig und farbenfroh hat sich die Frühlingsausstellung in den Heimathäusern zur Saisoneröffnung in dem Stukenbrocker Gebäude-Ensemble präsentiert. So wurden am Samstag und am Sonntag wieder allerlei in liebevoller Kleinarbeit gefertigte Kostbarkeiten präsentiert. „Gut Ding will Weile haben“, lautet ein altbekanntes Sprichwort. Und dass Geduld eine unverzichtbare Tugend ist trifft besonders auf das Handwerk von Ramón López Oya zu.