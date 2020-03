Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Paul Mülich ist am Sonntag im Alter von 86 Jahren gestorben. Paul Mülich war Förster und Sozialdemokrat. „Alles, was ich gemacht habe, habe ich intensiv gemacht“, sagte Paul Mülich, der nach seiner Pensionierung privat einen Weihnachtsbaumverkauf betrieben hat.

Den Holter Wald kannte Paul Mülich wie kaum ein anderer. Nicht nur, weil er im alten Forsthaus im Wald wohnte, er hat dort lange gearbeitet. Seit 1972 war Paul Mülich bei der Forstverwaltung Tenge-Rietberg beschäftigt gewesen, hat sich bis zum Herbst 2010 noch um Schafzucht und Brennholzverkauf gekümmert. „Dem Wald, dem Wild und der Natur galt schon als kleiner Junge mein Interesse“, berichtete Mülich gern vom frühen Wunsch, Förster werden zu wollen. „Als ich aus der Schule kam, war das aber gar nicht möglich.“ Also lernte der gebürtige Detmolder zunächst Tischler, ehe er ab Mitte der 1960er-Jahre seinen Kindheitstraum wahr werden ließ: Umschulung zum Waldfacharbeiter im Forstamt Horn, 1976 im ersten damals eingeführten Kursus die Fortwirtschaftsmeister-Prüfung.

Angefangen als so genannter Hau-Meister

Angefangen hatte Paul Mülich bei Tenge-Rietberg als so genannter Hau-Meister. Das, sagt Mülich, „könnte man vergleichen mit einem Polier auf dem Bau“. Später gehörten vor allem die Auszeichnung des Baumbestandes, das Holzausmessen und Fertigmachen für den Verkauf zu seinen Aufgaben. „Außerdem habe ich etliche Lehrlinge ausgebildet.“

Sich für seine Mitmenschen, insbesondere den Nachwuchs zu engagieren, hat Paul Mülich immer am Herzen gelegen. Deshalb hat er sich jahrelang in der Randstundenbetreuung engagiert, hat Kinder durch den Wald geführt, ihnen Natur und Tierwelt näher gebracht. „Was man für junge Menschen tun kann, habe ich gemacht.“

1952 wurde er SPD-Mitglied

In den eigenen jungen Jahren gehörte die Führung eines Zeltlagers bei den Falken dazu. „Mit 13 Jahren bin ich dort Mitglied geworden, mit 19 Jahren in die Gewerkschaft eingetreten.“ 1952 wurde er SPD-Mitglied. Dass er 2008 für erst 25 Jahre Parteimitgliedschaft geehrt wurde, liegt an den vielen Umzügen aus beruflichen Gründen. Als seine Frau Ingrid 1983 in die SPD eintrat, aktivierte sie damit auch wieder seine Mitgliedschaft.

Im späten Ruhestand die Tischlerei wiederentdeckt

Paul Mülich übernahm politische Verantwortung im SPD-Ortsverein Schloß Holte-Stukenbrock. Von 1994 bis zum Jahr 1999 hatte er den Vorsitz inne, engagierte sich dann in der AG 60plus. Er liebte das politische Gespräch. Im späten Ruhestand hat er die Tischlerei wiederentdeckt. „Ich habe mir eine kleine Hobbywerkstatt eingerichtet.“ Bis zuletzt hat er mit Freunden noch selbst musiziert.

Paul Mülichs Frau Ingrid ist im Mai 2012 gestorben. Auch sie war sozialdemokratisches Urgestein. Gemeinsam haben sie eine Tochter und einen Sohn, drei Enkeltöchter und zwei Urenkel. „Wir werden Paul Mülich sehr vermissen, sein Engagement in Sachen SPD, seinen kritischen Blick auf die Ortspolitik und seine kluge Einschätzung, was neue Entwicklungen betraf. Die SPD in Schloß Holte-Stukenbrock verdankt ihm viel. Wir hätten ihn gerne noch unter uns“, sagt Wegbegleiter Friedrich Dransfeld.