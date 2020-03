Von Monika Schönfeld

Seebrücke „Seebrücke – Schafft sichere Häfen“ ist eine dezentral organisierte, internationale, zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich ab 2018 formierte und gegen die europäische Abschottungspolitik sowie insbesondere gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer richtet. Die Akteure solidarisieren sich mit allen Flüchtenden und fordern die Politik auf, sichere Fluchtwege zu schaffen. Die Bewegung entstand spontan, nachdem im Juni 2018 das Rettungsschiff Lifeline mit 234 geretteten Menschen an Bord tagelang am Einlaufen in einen Hafen gehindert worden war. Die Bewegung Seebrücke wird von mehr als siebzig Organisationen unterstützt. Deutsche Städte und Gemeinden bekennen sich per Stadtratsbeschluss als Sicherer Hafen. Sie bieten nach eigenen Angaben aus Seenot geretteten Menschen Schutz und Aufnahme und unterstützen die Seenotrettung aktiv.

Bruno Reinke, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, hatte für den Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag einen Dringlichkeitsantrag gestellt. „Seit Ende des vergangenen Jahres wird öffentlich die katastrophale Situation der mehr als 40.000 Flüchtlinge diskutiert, die mitten im Winter auf den griechischen Inseln in menschenunwürdigen, überfüllten Lagern festsitzen – unter ihnen auch zahlreiche Kinder ohne Eltern. Verschiedene Organisationen und Personen haben sich dabei für die zusätzliche Aufnahme von Geflüchteten aus diesen Lagern ausgesprochen, unter anderem auch der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, sowie mittlerweile viele Städte im Rahmen des Projektes Sichere Häfen“, sagt Reinke. „Auch wir in Schloß Holte-Stukenbrock sollten dringend die Bereitschaft signalisieren, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Diese Bereitschaft sollte insbesondere für betroffene Kinder aus den erwähnten Flüchtlingslagern gelten und umgesetzt werden.“

Öffentlichkeit beteiligen

Als dringlich aus rechtlicher Sicht sei der Antrag nicht zu werten, sagte Bürgermeister Hubert Erichlandwehr. Dringlich sei, was keinen Aufschub dulde und ansonsten einen Schaden für die Stadt herbeiführe. „Die Flüchtlingssituation gab es schon vor der Ladungsfrist zu diesem Ausschuss. Halle hat sich beispielsweise zum Sicheren Hafen erklärt, aber kein zusätzlicher Flüchtling wird der Stadt zugewiesen“, sagt Erichlandwehr. Er findet es besser, dass bekannt ist, worüber die Politik entscheidet, damit die Öffentlichkeit wie zum Beispiel die Flüchtlingshilfe, an der Sitzung teilnehmen kann. Eine politische Entscheidung im Rat am 31. März werde dem Ansinnen gerecht.

Gemeinsam etwas entwickeln

Bruno Reinke stimmte der rechtlichen Seite zu, betonte aber sein humanistisches Anliegen. „Vielleicht schaffen wir es, gemeinsam etwas zu entwickeln. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen.“ Bürgermeister Hubert Erichlandwehr sagte, er habe den Antrag bewusst nur rechtlich beleuchtet. „Wir wissen, dass nicht die Kommune, sondern das Land zuständig für die Aufnahme und Verteilung der Flüchtlinge ist. Bei Minderjährigen entscheidet zudem das Jugendamt – in unserem Fall das Kreisjugendamt.“

Im Jahr 2015 waren unbegleitete jugendliche Flüchtlinge aus der damaligen Zeltstadt an der Polizeischule (Zentrale Unterbringungseinrichtung) genommen und im Haus Marienmünster in Liemke betreut worden. Es waren 28 Jungen, um die sich die Stiftung Bethel kümmerte.