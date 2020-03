Gehen den Stadtputztag bestens vorbereitet an: Aykut (von links), Johanna, Elyn, Lia, Ole und Elisa. Foto: Dirk Heidemann

Von Dirk Heidemann

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Ein Blatt, ein Strich – und ab in den Mülleimer. So kann es nicht weitergehen, dachte sich Helga Tiemann. „Wir hatten einen unheimlichen Papierverbrauch“, sagt die Erzieherin an der Offenen Ganztagsschule (OGS) Grauthoff, deren Träger die AWO Gütersloh ist. Geboren war die Idee eines wöchentlichen Projektnachmittags zum Thema Müll, der im Februar begann und bis zu den Osterferien laufen wird.

Zunächst wurde eine Woche lang der OGS-Müll gesammelt und siehe da: das Papier hatte den größten Anteil. Auch, weil aus hygienischen Gründen nur Einweg-Papierhandtücher verwendet werden dürfen. Der Kompost landete im OGS-Garten, aus den nicht recycelbaren Abfällen wurden Skulpturen gebastelt.

Nachhaltigkeit und der sorgsamere Umgang mit Ressourcen sind weitere Bausteine des Projektes, mit denen sich die 81 Grundschulkinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren auseinandersetzen. „Alle sind sehr interessiert und verfügen schon über ein großes Wissen. Beispielsweise, welcher Müll wohin kommt“, sagt Helga Tiemann.

Geachtet wird auch auf Mehrweg. Butterbrotdosen und Trinkflaschen ersetzen zunehmend Einweg-Verpackungen. Beim gemeinsamen Mittagessen wird versucht, möglichst wenig Reste übrig zu lassen und die Portionen entsprechend klein zu halten. „Ein Nachschlag ist natürlich immer erlaubt“, sagt Annegret Blaue, Kinderpflegerin in der OGS.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Heike Brock sowie zehn Kindern aus den dritten und vierten Klassen hatte Annegret Blaue Ende Februar im Rahmen des Projektes das Entsorgungszentrum in Ennigerloh besucht. Bei einem geführten Rundgang wurden das Außengelände mit Lkw-Waage sowie die Halle besichtigt, in der die Restmüllverarbeitung stattfindet. Im Anschluss konnten die Kinder an kleinen, nachgebauten Recyclingmaschinen acht Stationen „abarbeiten“ und Fragebögen mit themenbezogenen Aufgaben beantworten.

Spielerisch ging es in der OGS mit den beiden Umweltkoffern zu, die für vier Wochen kostenlos vom Kreishaus Gütersloh ausgeliehen wurden und reichlich Material beinhalten.

„Dadurch bekommen die Kinder schon ein Gefühl, was mit unserer Umwelt passiert“, sagt Helga Tiemann. So wurden Müll-Rohstoffe wie Öl, Plastik, Baumwolle oder Erz thematisch behandelt.

Ehrensache, dass sich die OGS mit so vielen Vorkenntnissen auch am Stadtputztag am morgigen Freitag, 13. März, beteiligen wird und Müll sammelt.