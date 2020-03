Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Klaus Niebel weist darauf hin, dass die geplante Benefiz-Party am Samstag, 21. März, wie geplant in der Eventhalle Niebel stattfindet. „Das Event findet definitiv mit allen nötigen hygienischen Vorkehrungen statt.“ 200 Besucher werden erwartet, der Erlös geht an einen guten Zweck.

Es gibt Live-Musik mit Michael Heck, The Dave Clarke Band, Tille Becker, und vielen anderen. Der Gastgeber ist stolz, den stimmgewaltigen, mehrfachen Sieger der TV-Schlager Charts und Freund der Familie, Michael Heck, im musikalischen Programm zu begrüßen. Mit dabei sind The Dave Clarke Band, bekannt von der Oerly Musikschule, Tille Becker, King Siggi und Entertainer Cody. In den Pausen gibt es beste Musik aus der Konserve. Getränke und Speisen gibt es zu moderaten Preisen.

Der Erlös der Veranstaltung geht an das Kinder- und Jugendhospiz Bethel. Einlass und Beginn ist 18 Uhr.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei: Lotto Kinder im Marktkauf, Holter Straße, Tel. 05207/5648, und an der AVIA-Tankstelle Rosendahl, Bielefelder Straße, Tel. 05207/921188. An der Abendkasse wird es definitiv auch noch Tickets geben. Info und Kartenvorverkauf in der Eventhalle Niebel, an der Hauptstraße 65, Telefon 05207/991220.