Von Dirk Heidemann

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Ob es nun am schlechten Wetter oder am Coronavirus lag, da scheiden sich die Geister. Fakt ist: Die Resonanz auf den Stadtputztag ließ zu wünschen übrig. Gerade einmal drei Kindergarten-Gruppen fanden sich am Freitag zur Abschlussveranstaltung am Bauhof ein. „Ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr euch auf den Weg gemacht und die Stadt sauber gemacht habt. Nur, wenn man gemeinsam etwas erledigt, wird es gut“, sagte Manfred Bonensteffen in Richtung der Kinder. Der Fachbereichsleiter für Tiefbau und Umwelt vertrat den aus terminlichen Gründen verhinderten Bürgermeister Hubert Erichlandwehr.

Bonensteffen lobte die „besondere Leistung“ der Kinder, nannte es aber auch „korrekt“, dass einige unter den gegebenen Umständen auf die Aktion verzichtet hatten: „Viele haben aber auch schon gesagt: Wir holen das in Eigenregie nach. Der Stadtputztag ist ja vielmehr ein symbolischer Tag.“ Unter denen, die Wind und Wetter trotzten, waren elf Vorschulkinder der Wertkreis-Kindertageseinrichtung „Die Jungen Wilden“ um Heilpädagogin Ellen Koop und Kinderpflegerin Natalia Mai. „Es hat so stark geregnet, dass wir die Kinder gefragt haben, ob sie nicht lieber umkehren wollen. Aber alle hatten sich so auf die Bratwürste am Bauhof gefreut, dass wir weitergegangen sind“, sagte Ellen Koop.

15 „Spatzen“ und 10 „Johannesbären“

Aus dem Kindergarten „Der Spatz“ waren 15 Kinder mit drei Betreuerinnen unterwegs, die 45 Minuten lang an der Mergelheide Müll sammelten und am Bauhof zwei prall gefüllte Säcke abliefern konnten. „Wir waren erstaunt, wie motiviert die Kinder waren“, sagte Erzieherin Regina Wehmeyer. Die Johanniter-Kita „Johannesbären“ hatte zehn Kinder im Einsatz, die von Veronika Mikus und Ricarda Schröder begleitet wurden. Alle Beteiligten erhielten am Bauhof aus den Händen von Linda Wendt (Fachbereich für Tiefbau und Umwelt) Teilnehmer-Urkunden. „Dass ihr alle mitgemacht habt, ist bei diesen Wetterbedingungen nicht selbstverständlich“, sagte Linda Wendt.

Heinz Thumel, der sich nach eigener Aussage bereits seit vielen Jahren beim Stadtputztag als Einzelperson einbringt, traf bei seinem Streifzug durch die Ortschaft auf die Johanniter-Kinder. „Sie waren wirklich mit Feuereifer dabei und nehmen aus solchen Aktionen am meisten mit. Da bleibt die Hoffnung, dass sie später nicht einfach alles wegwerfen, was sie in den Händen halten“, sagte Thumel, der die Gegend um Gesamtschule und Gymnasium als „Müllzentrum“ bezeichnete. Schlimm sähe es auch rund um das Waschcenter hinter dem Baumarkt an der Holter Straße aus. Neben Papier und Plastik lägen dort viele leere Alkoholflaschen herum.